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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ موارد مائية: بيان وزراء الخارجية العرب بشأن سد النهضة أوجع إثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه بجامعة القاهرة والخبير المائي، أن بيان وزراء الخارجية بخصوص سد النهضة وإدانة إثيوبيا؛  هو بيان ممتاز ويضيف للقضية، كما أنه دعم من الجامعة العربية لمصر والسودان أمام إثيوبيا بسبب التعنت وفرضها لسياسة الأمر الواقع.

 

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قضية سد النهضة مستمرة في التفاوض منذ 10 سنوات، موضحا أن مصر حصتها من المياه 55 مليارمتر مكعب، ومياه النيل الأزرق مقسمه على مصر والسودان، وإثيوبيا ترفض الحديث عن الحد الأدنى من المياه التي تصل مصر ولم تطمئن مصر، كما أن مصر تعاني الشح المائي ولن تقبل أي صدمات مائية.

 

وأوضح أن سد النهضة ليس سدًّ للكهرباء فقط، مشيرًا إلى أن وجود الاجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر له دلالة على إجماع عربي في هذا الملف، والموقف العربي يكتمل بالضغط على إثيوبيا بسحب استثمارتها، ووعد بالضغوط على أديس أبابا، مشددًا على أن البيان العربي قوي وأوجع إثيوبيا.

اثيوبيا وزراء الخارجية العرب سد النهضة اخبار التوك شو مصر

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