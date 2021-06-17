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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد على حرق الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق

صدى البلد

هناك أطعمة عديدة تعمل على تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، إليك أبرزها وفقا لموقع “eatthis".

 

أفوكادو

تحتوي الفاكهة الفائقة على زيت  لينالول الذي ثبت أن له تأثيرًا إيجابيًا على متلازمة القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

 

 في دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، قام الباحثون بإطعام 22 فاكهة مختلفة لمجموعة من الفئران التي أصيبت بتلف في الكبد، وكان الأفوكادو أكثر فائدة في استعادة وظائف الكبد.

 

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7 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

موز


 يساعد الموز في موازنة تأثيرات الصوديوم وتقليل احتباس الماء. كما أنها مليئ بالنشا المقاوم ، مما يساعد على تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك.

 البنجر

 

البنجر غنى بمضاد أكسدة يسمى betalains التي تساعد في إصلاح وتجديد الخلايا في الكبد، وهو العضو الأساسي للتخلص من السموم في الجسم.


قشر الليمون


تحتوي قشرة الليمون والليمون الحامض والفواكه الحمضية الأخرى على مادة د-ليمونين المضادة للأكسدة ، والتي ثبت أنها تساعد في تحفيز إنزيمات الكبد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

 

 جريب فروت


في إحدى الدراسات اليابانية، وجد الباحثون أن الجريب فروت يمكن أن يعزز عمل خلايا الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية، مما يعزز تكسير الدهون مع تقليل الشهية. 

 

ووجدت دراسة ثانية في مجلة Metabolism أن تناول نصف حبة جريب فروت يوميًا يمكن أن يضعف منتصفك بمقدار بوصة واحدة في ستة أسابيع فقط. 

 

كيوي


أحد الأطعمة القليلة التي تجمع بين الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساعد الكيوي في تعزيز الجهاز الهضمي مع تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب.

 

 السردين


وجدت دراسة استمرت ثلاثة أسابيع في المجلة الدولية لأمراض القلب أن المدخنين الذين تناولوا 2 جرام فقط من أوميجا 3 في اليوم أظهروا تحسنًا ملحوظًا في مرونة الشرايين.

أطعمة فقدان الوزن حرق الدهون أفوكادو الموز

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