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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوليو وأغسطس أعلى نسب رطوبة.. وهذه المحافظات الأكثر سخونة

نسب الرطوبة والصيف
نسب الرطوبة والصيف

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً توضيحيا، حول معدلات نسب الرطوبة والحرارة المرتفعة، التي تشهدها شهور الصيف الثلاثة، الذي بدايتها في أخر عشرة أيام من يونيو، وتنتهي أيضا مع العشرة الأواخر من سبتمبر المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد، أن نسب الرطوبة في مصر تسجل أعلى معدل لها على الإطلاق في مصر، خلال شهري يوليو وأغسطس، ويكون أغسطس هو الأعلى، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 90% بالمدن الساحلية، و80% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مناطق أكثر سخونة في الصيف

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة، تزيد من الاحساس بحرارة الجو، وتأتي هذه الرطوبة العالية من تبخر المياه الدافئة بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.

نسب الرطوبة والصيف 

وحول تساؤل الكثيرين، لماذا يكون الاحساس بحرارة الجو أعلي مع زيادة نسب الرطوبة، قالت هيئة الأرصاد، “التعرق، في حد ذاته لا يفعل شيئا لتبريد الجسم، ما لم تتم إزالة الماء بطريقة التبخر، والرطوبة النسبية العالية تؤخر التبخر، وبالتالي يتم استخراج الطاقة الحرارية اللازمة لتبخير العرق من الجسم وبالتالي تبريده”.

صراع الحرارة  والرطوبة

وأضافت الأرصاد الجوية، "في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية، يبذل الجسم كل ما في وسعه للحفاظ علي درجة حرارتة الداخلية وعندما يتجاوز اكتساب الحرارة المستوي الذي يمكن أن يزيله الجسم أو عندما لا يستطيع الجسم تعويض السوائل والاملاح المفقودة من خلال العرق تبدأ درجة حرارة اللب الداخلي للجسم في الارتفاع. 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه عندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب.

نسب الرطوبة والصيف 

نصائح وإرشادات


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح وارشادات للمواطنين لاتباعها، على مدار فصل الصيف، وهي عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة من الظهر حتى الخامسة عصراً، وهي الفترة التي يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

ونصحت الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء غطاء واقي للرأس خلال فترة الصيف، أو استخدام المظلة الشمسية في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبا للإصابة بضربات الشمس، ونصحت الأرصاد بعدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

ونصحت الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة خلال فصل الصيف، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، ونصحت بالأكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة.

يوليو وأغسطس المحافظات الأكثر سخونة أعلى نسب رطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهور الصيف الأرصاد

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