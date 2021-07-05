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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر بشعر روز.. مى كساب تروج لألبوم محمد صلاح لـ زوجها اوكا.. شاهد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

نشرت الفنانة مى كساب صورة جديدة لزوجها المطرب الشعبى أوكا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وقالت مى كساب : “ألبوم محمد صلاح قريبا .. الجنرال أوكا ربنا يديك من كرمه وفضله يا حبييي الجنرال كتالوج بيمشو عليه. 

وظهر أوكا فى الصورة بإطلالة جديدة حيث قام بتغيير لون شعره إلى اللون الروز. 

وشاركت الفنانة مي كساب، جمهورها صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب فى الصور من زفافها، وكتبت معلقة من خلال الصورة: الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد #محمد_صلاح إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجه كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر  #الجنرال_أوكا#ألبوم #محمد_صلاح 2021 #الجنرال_كتالوج_بيمشو_عليه".

وكانت آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

مي كساب تروج لأغنيتها دخلت قلبي على إنستجرام.. شاهد

مى كساب تروج لألبوم أوكا الجديد بصورة من حفل زفافهما

وانتهى أبطال مسلسل " اللعبة 2 " من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.
 

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