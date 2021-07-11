أخبار التكنولوجيا| شاومي تطور هاتفاً قابلاً للطي بـ تصميم صدفي.. أحدث التقنيات المتطورة استخداماً في طرق الغش بالامتحانات

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

يحاكي Galaxy Z Flip.. شاومي تطور هاتف قابل للطي بـ تصميم صدفي

تعمل شركة شاومي Xiaomi على هاتف قابل للطي جديد، وكانت عملاقة التكنولوجيا الصينية، قد قدمت العديد من براءات الاختراع خلال العام الجاري، والتي تشير لتصميمها أكثر من إصدار من الهواتف المطوية، من بينها هاتف Mi Mix Fold ، وهواتف Mi Mix Flip القابلة للطي.

65 مليون عملية تثبيت في شهر .. هذا التطبيق الأكثر تحميلا في العالم

احتفظ تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك بالمركز الأول كأكثر تطبيق تم تحميله فى العالم، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته طوال الـ 18 شهرًا الماضية ، منذ أواخر العام الماضي، وحتى منتصف العام الحالي 2021 .

فيفو تعتزم إطلاق هاتف بمواصفات جبارة وتقنية 5G خلال أيام

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف vivo S10 القادم من شركة فيفو الصينية، والذي تعتزم الشركة إطلاقه بعدد من القدرات الجبارة منها تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، كاميرات بدقة فائقة ، مع بطارية وقوة شحن كبيرة.

وزيرة الهجرة تهنئ خبيرًا مصريًا لاختياره مديرًا إقليميًا لشركة أمازون بسويسرا

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس تامر الجوهري، خبير الاتصالات ومراكز البيانات، وأحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في أول مؤتمرات "مصر تستطيع"، لتعيينه مديرًا إقليميًا للبنى التحتية ومراكز البيانات بشركة أمازون العالمية في سويسرا.

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد لإطلاق هواتف Realme X9 خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعدما تم اعتماد سلسلة الهواتف الرائدة من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة TENAA و China 3C .

حبر سرى ونضارة.. أحدث التقنيات المتطورة استخداما في طرق الغش بالامتحانات

تظهر المزيد من الحيل الإبداعية الماكرة التي يبتكرها الطلاب لـ طرق الغش مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى مستويات من الذكاء والإبداع تجعل من الصعب على مراقبي الامتحانات اكتشافها، لاسيما مع تطور التقني الذي ساهم بصورة كبيرة لابتكار وسائل غش حديثة لنقل المعلومات بطرق سهلة يصعب على الآخرين كشفها.

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك أنه قد في الإزالة التلقائية لمقاطع الفيديو التي تُظهر عُريًا أو نشاطًا جنسيًا على المنصة، وذلك ضمن قررات جديدة اتخذها التطبيق لتشديد سياسة الأمان الخاصة به للفئات العمرية الأصغر.

تسريبات تكشف تغييرات جذرية لهواتف iPhone 14

ينتظر محبو الآيفون هواتف iPhone 13 التي تفصلنا عنها حوالي أقل من شهرين من الآن، وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت التسريبات في الكشف عن ملامح هواتف iPhone 14 التي ستصدر العام القادم، والتي ستشهد تغييرا جذريا.

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهواتف Google Pixel 6 القادمة من شركة جوجل الأمريكية، والتي من المتوقع أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، كما ستشهد الهواتف نقلة نوعية كبيرة تجعلها تختلف عن الهواتف السابقة.