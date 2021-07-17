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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"سوهاج الجامعي".. تُنقذ حياة شاب أصيب بانسداد شبه كامل وجلطة بالصمام الأورطي

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي تنقذ حياة شاب

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٣٤ عاماً، حضر إلى المستشفى محولا من مركز القلب والجهاز الهضمي بالمحافظة وهو بحالة سيئة للغاية.

ويعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة اعتلال فى وظيفة الصمام الأورطى الصناعى للقلب لوجود جلطة كبيرة بالقلب أدت إلى انسداد شبه كامل للصمام الأورطى مما يتعارض مع الحياة، مضيفاً أنه تم إنقاذ حياة المريض بعد إجراء جراحة عاجلة له استمرت لمدة ٦ساعات داخل غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن خطورة الحالة كانت نتيجة فشل فى عمل صمام قلب صناعى أورطى ميكانيكى كان قد تم تركيبه للمريض منذ ٤ سنوات، وتلك النوعية من العمليات الجراحية تحتاج إلى جهد كبير ووقتًا طويلًا ويعد عامل الوقت والتدخل الجراحي السريع أحد أهم العوامل التي ساعدت علي إنقاذ حياة هذا الشاب.

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وذكر الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أن المراكز المُتخصصة تقوم بتحويل الحالات العالية الخطورة لقسم جراحة القلب والصدر والذي يعد مركزاً متميزًا قادراً علي التعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الخطيرة والدقيقة في هذا التخصص، وذلك لما يمتلكه من كوادر طبية متميزة ذات مهارة عالية.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تبين وجود جلطة كبيرة على الصمام الصناعى، وتم تغيير الصمام بنجاح وخروج المريض إلى رعاية ما بعد القلب المفتوح لمتابعته وبفضل الله وعنايته الحالة العامة للمريض مستقرة حتى الآن.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة القلب والصدر الدكتور خالد عبد العال أستاذ بالقسم، الدكتور عبد الحميد هريدى، الدكتورة آلاء محمود، الدكتور أحمد عاطف مدرسين مساعدين، الدكتور محمد عمر راغب معيد، والأطباء المقيمين طبيب عمرو الشرقاوى، الطبيب مصطفى سيد.

ومن قسم التخدير الأستاذ الدكتور عبد الهادى حلمى أستاذ بالقسم، الدكتور اسامة الحويج مدرس، الدكتور إسلام العسيرى مدرس مساعد، الدكتور أحمد عزمى معيد، إلى جانب فريق التمريض بعمليات قسم القلب والصدر.

سوهاج الجامعي القلب شاب تنقذ

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