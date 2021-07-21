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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة اخبار البلد|متحدث الرئاسة يستعرض جولة السيسي في العلمين الجديدة بأول أيام العيد..الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى ودرجات الحرارة..أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر قسم أخبار البلد  على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة  وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

الصحة: تسجيل 51 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

هيئة الدواء المصرية: تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى طوال أيام عيد الأضحى
 

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى ودرجات الحرارة

متحدث الرئاسة يستعرض جولة السيسي في العلمين الجديدة بأول أيام العيد| فيديو

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات
هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها
 

اخبار البلد نشر قسم أخبار البلد الصحة متحدث الرئاسة الأرصاد

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