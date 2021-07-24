أخبار البرلمان.. لنشرها مقاطع مخلة.. فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. وحظر صيد أو قتل الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية في مصر

نشر"صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت:
نقل النواب تناقش إنشاء طريق للربط بين مصر أسيوط الزراعي والمريوطية السياحي
العبد: اهتمام الرئيس السيسى بتطوير الأضرحة له تأثير كبير على المصريين دينيا
5 أنواع من السلع والمنتجات لا يجوز للمستهلك إرجاعها أو إستبدالها..تعرف عليهم
الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..عقوبة استخدام موقع لتسهيل ارتكاب جريمة
لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
حظر صيد أو قتل الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية في مصر.. تفاصيل
بتهمة سب الصعايدة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه
ربط 800 مبنى حكومى .. تحديد الفئات الأولى بالرعاية نتاج المشروع القومي للبنية المعلوماتية
احتفالية كبرى لإفتتاح مقر حزب حماة الوطن بأسيوط..صور
ضوابط وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لقانون البنك المركزي