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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة توضح مدى فعالية الأجسام المضادة لـ لقاح سينوفاك بعد الجرعة الثانية

فعالية الأجسام المضادة
فعالية الأجسام المضادة لـ لقاح سينوفاك

كشفت دراسة معملية جديدة أجريت مؤخرا عن فعالية لقاح سينوفاك من قبل باحثين صينيين، أن الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح "سينوفاك بيوتيك" المضادة لعدوى فيروس كورونا كوفيد-19، انخفضت إلى أقل من مستوى.

 

فعالية الأجسام المضادة لـ لقاح سينوفاك



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا قد انخفضت بشكل كبير بعد نحو ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص، لكن تناول جرعة ثالثة كان له أثر تنشيطي قوي، وفقا لما نشرته وكالة  “رويترز" .
 

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وأضاف الباحثون، ان هذه النتائج تم استنادها من عينات دم من أشخاص بالغين أصحاء والذين حصلوا على لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا  في المرحلة العمرية بين 18 و59 عاما، ، لكن لم يتم إجراء دراسات مقارنة بعد.

وقال الباحثون، إنه لم يتضح كيف سيؤثر نقص الأجسام المضادة على فعالية لقاح سينوفاك نظرا لأن العلماء لم يحددوا بدقة الحد الأدنى من مستويات الأجسام المضادة التي ينتجها أي لقاح وتكون كافية للوقاية من فيروس كورونا.
 

فعالية الأجسام المضادة لـ لقاح سينوفاك


وتابع الباحثون، أن متلقي اللقاح سينوفاك في بعض الفئات، الذين تلقوا جرعة ثالثة منه بعد نحو ستة أشهر من الجرعة الثانية، زادت الأجسام المضادة لديهم بنحو ثلاثة إلى خمسة أمثال ما كانت عليه بعد 28 يوما من الجرعة الثالثة مقارنة بالمستويات المسجلة بعد أربعة أسابيع من الجرعة الثانية.

وحذر الباحثون، أن الدراسة لم تختبر فعالية الأجسام المضادة للقاح سينوفاك في مواجهة سلالات أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لمزيد من البحث لقياس مدى فعالية الأجسام المضادة بعد تلقي جرعة ثالثة من اللقاح.

لقاح سينوفاك الأجسام المضادة فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا الجرعة الأولى

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