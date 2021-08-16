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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. نائبة محافظ القليوبية توجه رسالة للشباب المصري

صدى البلد

قالت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن الدولة تسعى إلى زيادة التحول الرقمي والميكنة داخل المحافظة، وذلك تزامنا بالتحول الرقمي الذي تشهده مصر.
 

وأضافت "إيمان ريان" خلال مدخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المحافظة تعمل على ملف النظافة وتطبيق قانون النظافة الجديد داخل المحافظة، بالإضافة إلى ملف تأهيل العاملين والعمل على رفع كفاءتهم.
 

ووجهت رسالة إلى الشباب قائلة:" لما تتوفر قدامك فرصة عمل امسك فيها حتى لو مش مجالك..اتعرف على ناس كتير وشارك في الأعمال التطوعية".
 

وأختتمت قائلة: أنصح الشباب بالتدريب المستمر العمل دائما على تطوير قدراتهم ليكونوا أكثر كفاءة.


 

القليوبية نائب محافظ القليوبية التحول الرقمي اخبار التوك شو تمكين الشباب

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