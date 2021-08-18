باستخدام الحمص.. طريقة عمل الفلافل السورية

تختلف طريقة عمل الفلافل السورية عن الفلافل المصرية المعروفة، فهي تعتمد في طريقة تحضيرها على الحمص والخضروات، إلا أن الفلافل المصرية تعتمد على الفول المدشوش.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفلافل السورية بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وهي وصفة شامية وسورية في الأصل ولكن لها مذاق مميز وشهي ، بالإضافة إلى انها صحية، ويمكن تقديمها مع العيش السوري والسلطة والمخللات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الفلافل السورية

الطعمية السورى

مقادير عمل الفلافل السورية :

كوب ونصف من الحمص المجفف

1 بصل أخضر، مفروم خشنًا

4 فصوص ثوم مفرومة فرمًا خشنًا

¼ كوب من أوراق البقدونس الطازجة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج

2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1½ ملعقة صغيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 كوب زيت نباتي ، للقلي



طريقة عمل الفلافل السورية :

1- ينقع الحمص الجاف في وعاء به ماء فاتر، وقليل من الكمون لمدة ليلة كاملة, حتى ينتفخ الحمص ويصبح لين بعض الشيء.

2- في الصباح نقوم بتصفية الحمص من الماء بعد ان يبرد و ويتم وضعه في وعاء مع البصل الأخضر والثوم والكزبرة والبقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون، والكمون والملح وامزجي جيدًا سويًا.

2- نقوم بوضع مزيج الحمص والخضروات في فرامة اللحم و ونقوم بفرمه حتى يصبح ملمسه ناعماً بعض الشئ (تستغرق هذه العملية من 10:15 دقيقة).

3- نقوم باضافة البيكنج باودر مع خليط الحمص و ونعجنها جيداً بالأيدي , إلي أن يصبح المزيج مثل الكرة الطرية عندما تمسكيه بيدك.

4- لتشكيل الفلافل السورية نقوم بوضع قليل من الماء على يدك، وتشكيلها على شكل أقراص صغيرة أو باستخدام قالب الفلافل ان كان متوفر .

5- نقوم بتسخين الزيت جيدًا على درجة حرارة متوسطة حتى تصل درجة الحرارة ل 350 فهرنهايت, ونضع أقراص الفلافل به، ونقلبها حتى يصبح لونها بني ذهبي ثم نقوم بإخراجها ووضعها على مناديل مطبخ ليمتص الزيت .

6- تقدم الفلافل السورية مع سلطة الطحينة، والسلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.