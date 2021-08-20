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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند في خبر.. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على شائعة طلاقها .. تامر حسني يشعل المسرح الروماني بالساحل

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

 

جمهور الزمالك يحذر لاعبيه من التراخي ويطالبهم بحسم بطولة الدوري

يدعم جماهير نادي الزمالك فريقه بمواصلة السعي في حسم بطولة الدوري الممتاز، وعدم التراخي وتوخي الحذر، في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

تامر حسني يتصدر تويتر .. والجمهور: فعلا نجم الجيل

تصدر الفنان تامر حسني موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حفله المبهر بالساحل الشمالي، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي بعد نفاذ كل تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه. 

وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وعبروا عن اعجابهم بأدائه واغانيه الجديدة من مسرح الساحل.

 

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على شائعة طلاقها من العوضي

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رده على شائعات انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “نوع من أنواع الاستفزاز عشان ارد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شويه .. انا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا.. وياريت كفايه أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فتره تكمله علاجها علي خير” .


 

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