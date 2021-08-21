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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. دفاع النواب عن عمل أول مفاعل نووي في مصر: نمتلك خبرات قوية تؤهلنا.. البرلمان ينتصر للمرأة ويحول التحرش الإلكتروني لـ جريمة جنائية

صدى البلد

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

 

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها  خلال الساعات القليلة الماضية.

 

الطويل: المنظومة التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح بتطعيم العاملين ضد كورونا

 

بناتنا كاملات.. سميرة الجزار تشارك في فعاليات "شبكة كاملة" لمناهضة ختان الإناث

 

5 سنوات سجنًا.. عقوبات صارمة تنتظر صاحب شائعة العثور على جثة طفل بالهرم

 

دفاع النواب عن عمل أول مفاعل نووي في مصر: نمتلك خبرات قوية تؤهلنا

 

لمحاصرة المعاكسات.. البرلمان ينتصر للمرأة ويحول التحرش الإلكتروني لـ جريمة جنائية

 

صناعة النواب: لقاء السيسي برئيس شركة لورسن خطوة كبيرة لدعم الصناعات البحرية

 

بعد مصرع 52 مهاجراً.. السجن المؤبد والغرامة لمرتكب هذه الجريمة


برلمانية عن دعم المنتقلين للمرحلة الجامعية من ذوي الهمم: مصر تحقق نموذجا ملهما في مساندة هذه الفئة


 

مصر البرلمان ختان الإناث أخبار البرلمان ذوى الهمم صناعة النواب السجن المؤبد

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