نشرة أخبار البرلمان.. دفاع النواب عن عمل أول مفاعل نووي في مصر: نمتلك خبرات قوية تؤهلنا.. البرلمان ينتصر للمرأة ويحول التحرش الإلكتروني لـ جريمة جنائية

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

الطويل: المنظومة التعليمية تسير في الاتجاه الصحيح بتطعيم العاملين ضد كورونا

بناتنا كاملات.. سميرة الجزار تشارك في فعاليات "شبكة كاملة" لمناهضة ختان الإناث





5 سنوات سجنًا.. عقوبات صارمة تنتظر صاحب شائعة العثور على جثة طفل بالهرم

دفاع النواب عن عمل أول مفاعل نووي في مصر: نمتلك خبرات قوية تؤهلنا

لمحاصرة المعاكسات.. البرلمان ينتصر للمرأة ويحول التحرش الإلكتروني لـ جريمة جنائية

صناعة النواب: لقاء السيسي برئيس شركة لورسن خطوة كبيرة لدعم الصناعات البحرية

بعد مصرع 52 مهاجراً.. السجن المؤبد والغرامة لمرتكب هذه الجريمة





برلمانية عن دعم المنتقلين للمرحلة الجامعية من ذوي الهمم: مصر تحقق نموذجا ملهما في مساندة هذه الفئة





