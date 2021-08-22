نشرة التحقيقات| ماذا يحدث على أرض أفغانستان؟.. وتوتر جديد بين حماس وإسرائيل

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 22 أغسطس..

ثمانية أيام على سقوط كابول.. ماذا يحدث على أرض أفغانستان؟

ثماني أيام مرت على سقوط العاصمة الأفغانية في أيدي حركة طالبان، عقب هروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد ومعه عدد من وزراء الحكومة اضافة الى تسريح قوات الأمن والجيش.

ومنذ هذه اللحظة تشهد أفغانستان توترات على الأرض حيث قرر عدد من المواطنين هجرة البلاد والهروب خوفا من حركة طالبان المتطرفة، كما ان هناك بعض البعثات والوفود الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد خوفا من حكم طالبان.

ويعيش المجتمع الدولي في حيرة من أمره بين الاعتراف بحركة طالبان كحاكم فعلي في البلاد وبين عودة الحركة إلى ما كانت عليه قبل عشرين عام من حكمه المتشدد والذي يرفض اي نوع من الانواع الحضرية والتمدن كما يرفض طالبان عمل المرأة وخروجها من المنزل و يحكم البلاد حكما متشددا.

توتر جديد بين حماس وإسرائيل.. جهاد الحرازين: تل أبيب تستهدف كل ما هو فلسطيني

شنت الطائرات الحربية المقاتلة الإسرائيلية غارات مكثفة على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إصابة أحد الجنود الإسرائيليين عند حدود قطاع غزة في وقت سابق، بعد إطلاق النار عليه.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لحركة حماس، شرق المحافظة الوسطى، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع العسكري.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا للجناح العسكري التابع للحركة غرب مدينة غزة، وأطلقت المضادات الأرضية التابعة للفصائل المسلحة النار صوب طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت تحلق في أجواء قطاع غزة، وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه «وفقا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية»، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى، وثلاث فرق من وحدة ماجلان.

بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية..محلل فلسطيني: مصر منعت انهيار التهدئة

قال أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه بعد الحرب الأخيرة التي وضعت على غزة أوزارها ومصر تسعى لضمان تهدئة لا تعيد الحرب مرة أخرى على قطاع غزة ، ونجحت حتى أمس في منع انهيار التهدئة.

وأوضح الرقب في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن للدور المصري تأثير في منع القصف الصهيوني للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة قبل ثلاثة أيام عندما تم إطلاق قذيفتين من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت الصهيونية، وكان بالعادة أن يرد الاحتلال بقصف اراضي في قطاع غزة بعد اطلاق اي صاروخ أو قذيفة تجاه مستوطنات صهيونية وبجهد مصري التزم الاحتلال بعدم الرد حفاظا على التهدئة.

موسم حرق قش الأرز | تطور جديد للقضاء على «صداع» السحابة السوداء

تتعاون وزارة الزراعة مع عدد من الجهات المعنية للاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه من أجل القضاء على السحابة السوداء، التي تغطي سماء مصر كل عام نتيجة حرق قش الأرز من قبل بعض المزارعين ما يكون لها أثر كبير في التلوث البيئي.

فلوس بـ«تطير في الهواء» |10 أشياء يجب توافرها لاستغلال قطاع المحاجر والملاحات

ابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الانتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات».