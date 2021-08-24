بعد إعلان الإعلامية أسماء مصطفى عن معاناتها من السرطان.. إليك الأعراض

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان.

وفي إطار هذا السياق هناك ما يقرب من الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد الميلانيني في المملكة المتحدة كل عام ، والتي تزيد عن ستة حالات وفاة في اليوم، ومع ذلك ، لا يزال من الصعب اكتشاف السرطان، قد تشير بعض العلامات الموجودة على الجسم إلى المرض.



علامات سرطان الجلد



سرطان الجلد أو الجلد السرطان هو سرطان الخامس الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل أربعة في المئة من جميع حالات السرطان الجديدة. يعد اكتشاف الورم الميلاني في مرحلة مبكرة أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يمكن أن يزيد ذلك بشكل كبير من فرصك في العلاج. ومع ذلك ، فإن التعرف على السرطان ليس بالأمر السهل. فيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها:

طفح جلدي نزيف

هناك فئتان رئيسيتان لسرطان الجلد

سرطان الجلد غير الميلانيني: يشمل هذا النوع من السرطان سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وأنواع أخرى نادرة.



سرطان الجلد الميلانيني: يبدأ هذا النوع في خلايا الجلد تسمى الخلايا الصباغية.

يظهر سرطان الجلد أحيانًا على شكل رقعة غير منتظمة على سطح الجلد أو طفح جلدي.

يمكن أن تظهر هذه الطفح الجلدي على أي جزء من الجسم ، من القدمين إلى الرأس ، ويمكن أن تختفي أيضًا بين تشققات الجلد وشقوقه.

التقران السفعي ، يظهر كمجموعة من النتوءات المتقشرة ذات لون الجلد الداكن والتي تظهر على الجلد المعرض للشمس.

مع نمو السرطان ، قد يتغير شكل أو حجم كتلة الجلد المرئية. قد ينزف أو ينزف بسهولة.



نمو جلد زائد



يعد الفحص المنتظم للجلد بحثًا عن أي نمو جديد أو غير عادي ، أو تغييرات في مظهر الشامات أمرًا بالغ الأهمية.



هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "غالبًا ما تكون العلامات الأولى للورم الميلانيني ظهور شامة جديدة أو تغيير في مظهر الشامة الموجودة.

"الشامات العادية تكون بشكل عام فخورة أو بيضاوية ، مع حافة ناعمة ولا يزيد قطرها عادة عن 6 مم.

لكن الحجم ليس علامة مؤكدة على سرطان الجلد. يمكن أن يكون قطر الشامة الصحية أكبر من 6 مم ، ويمكن أن تكون الشامة السرطانية أصغر من ذلك.

"راجع طبيب عام في أسرع وقت ممكن إذا لاحظت تغيرات في الشامة أو النمش أو بقعة من الجلد ، خاصة إذا حدثت التغييرات خلال بضعة أسابيع أو أشهر."

تحقق من كل شامة لديك بحثًا عن ABCDEs لسرطان الجلد:

أ: عدم التناسق - أحد جانبي الشامة يبدو مختلفًا عن الآخر

ب: الحدود - تبدو حدود الشامة غير منتظمة وغامضة

ج: اللون - الشامة أكثر من لون

د: القطر - أكبر من 6 مليمترات عبر

ه: التطور - تغير شكل الخلد أو لونه.

قال البروفيسور ميل زيمان ، رئيس مجموعة أبحاث سرطان الجلد: "من المهم أن يتم تشخيص سرطان الجلد بشكل أكثر دقة وفي وقت مبكر.

"لذا فإن فحص الدم سيساعد في هذا التحديد ، لا سيما في المرحلة المبكرة من سرطان الجلد ، وهو الأمر الأكثر إثارة للقلق وسيكون مفيدًا للجميع إذا تم تحديده مبكرًا."

أنسجة رقيقة محيطة بالعينين



الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين ، بما في ذلك الجفون العلوية والسفلية ، معرضة بشدة للتلف من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

في حالات نادرة ، يمكن أن يتطور الورم الميلانيني في العين ، وعادة ما يؤثر على مقلة العين.

عندما ينتشر الورم الميلانيني في الجفون ، فإنه يظهر عادة على شكل سماكة مصطبغة للجفن.

تلاحظ NHS: "ملاحظة بقعة مظلمة أو تغيرات في الرؤية يمكن أن تكون علامات على سرطان الجلد في العين ، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم تشخيصها أثناء فحص العين الروتيني."

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.