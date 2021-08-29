السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارا عاجلا بشأن العملية التعليمية داخل المملكة حيث تقرّر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتيْن.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس " فقد تم تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممّن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتيْن، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتيْن.

فيما شدد المتحدث الرسمي على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتيْن، بما يحقق عودة حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وافاد المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، بأن تلك القرارات تأتي حرصاً على انتظام العملية التعليمية لجميع الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتَي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.