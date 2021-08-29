تنسيق الجامعات 2021.. اعرف كليتك بمجموعك

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، عن نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2021 وينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2021 بعد غد الثلاثاء ويستمر حتى 4 سبتمبر 2021 لطلاب الثانوية العامة .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021



كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات، وقال: إن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 90.73% وطب الأسنان 90.24% .

وأضاف وزير التعليم العالي، أن العلاج الطبيعي 88.54% الصيدلة 88.53%، بينما يوجد لطلاب الشعبة الهندسية أماكن شاغرة المرحلة الثانية بكليات الهندسة.

تنسيق الجامعات 2021

118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.9% و الألسن 80.73%.



وأضاف أن كلية الإعلام تستقبل هذا العام الطلاب الحاصلين على نسبة 79.45% فأكثر، بينما الآثار 78.29.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 90.73% وطب الأسنان بنسبة 90.24%.

ونوه الوزير الى أن العلاج الطبيعي 88.54% الصيدلة 88.53%، بينما يوجد لطلاب الشعبة الهندسية أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات الهندسة.

و استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحا أنها انطلقت يوم السبت 21 أغسطس وانتهت يوم 26 أغسطس بإجمالى 118280 طالبا، الشعبة العلمية 22.954 طالبا، والشعبة الأدبية 79.033 طالبا بنسبة 65% وكذلك الشعبة الرياضية كانت بإجمالى 16 ألف طالب بنسبة 80% فأكثر .

تنسيق الجامعات 2021

الحد الأدنى بـ تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى:



شعبة العلوم 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر

شعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر.

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

الإجمـــــــــالي 118280 طالبا وطالبة

تنسيق الجامعات 2021

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى 2021



وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية كالتالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

إعلام القاهرة 339

ألسن الفيوم 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

إعلام بني سويف 330

آثار دمياط 330

آثار عين شمس 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار الفيوم 325

آثار و لغات مطروح 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

آداب عين شمس 300

تربية مطروح 300

تربية سوهاج 299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

آداب المنصورة 289

تجارة الزقازيق 289

تربية أسيوط 289

تجارة جنوب الوادي 287

تربية (طفولة) طنطا 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية بني سويف 286

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

حقوق دمياط 285

تربية السويس 284

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تجارة بور سعيد 282

دار العلوم القاهرة 281

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

آداب الزقازيق 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب طنطا 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تربية نوعية طنطا 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

آداب دمياط 279

تجارة أسوان 279

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

آداب الوادي الجديد 276

حقوق المنيا 276

آداب كفر الشيخ 276

تجارة العريش 276

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب أسوان 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

تربية نوعية المنصورة 272

تربية نوعية كفر الشيخ 271

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تجارة بني سويف 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

حقوق عين شمس 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تجارة أسيوط 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تربية نوعية عين شمس 270

تنسيق المرحلة الثانية 2021

تنسيق المرحلة الثانية 2021



الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم ورياضة بالمرحلة الأولى



وجاءت الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة :

طب المنصورة 386

طب الإسكندرية 382

طب الزقازيق 382

طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب بور سعيد 379

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول و تعدين السويس 378

طب فاقوس 378

طب بنها 377

طب حلوان 376

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادي 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

طب أسنان طنطا 374

طب السويس 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسيوط 373

طب بني سويف 373

طب المنيا 373

طب أسنان كفر الشيخ 373

طب الوادي الجديد 372

طب أسنان القاهرة 372

طب أسنان عين شمس 372

طب أسوان 372

طب أسنان السويس 371

طب أسنان الفيوم 371

طب أسنان جنوب الوادي 371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

طب أسنان المنيا 370

طب أسنان أسيوط 370

طب أسنان بني سويف 370

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

علاج طبيعي بنها 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة جنوب الوادي 367

صيدلة المنصورة 367

صيدلة طنطا 366

صيدلة دمنهور 366

علاج طبيعي القاهرة 366

علاج طبيعي السويس 366

صيدلة الزقازيق 366

صيدلة المنوفية 365

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365

علاج طبيعي بني سويف 365

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

علاج طبيعي جنوب الوادي 364

صيدلة بور سعيد 364

صيدلة القاهرة 364

صيدلة الإسكندرية 364

صيدلة أسيوط 364

صيدلة عين شمس 363.5

صيدلة الفيوم 363

صيدلة مدينة السادات 363

صيدلة حلوان 363

صيدلة المنيا 363

صيدلة بني سويف 363

هندسة القاهرة 356

هندسة المنصورة 355

هندسة دمياط 354

هندسة عين شمس 349

هندسة الإسكندرية 347

هندسة طنطا 344

هندسة كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق 341

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

هندسة بور سعيد 338

هندسة حلوان 336

هندسة بنها 335

هندسة السويس 334

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

هندسة حلوان بالمطرية 331

هندسة بني سويف 329

هندسة الفيوم 329