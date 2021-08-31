يصاب البعض بشلل الوجه بعد التعافي من كورونا لهذا السبب

أشار بعض الأطباء، إلى أن بعض الأشخاص المتعافين من كورونا يزداد لديهم الإصابة بشلل الوجه المؤقت المعروف باسم شلل بيل في مرضى ما بعد كورونا؛ حيث أن مضاعفات الإصابة تلحق بالجهاز العصبي، مما يزيد من فرص إصابتهم بالضباب الدماغ والتهاب الدماغ والتهاب السحايا.

اعراض شلل الوجه بعد التعافي من كورونا





وأبلغ العديد من مرضى كورونا بعد خروجهم من المستشفى عن مضاعفات عصبية مثل متلازمة شلل الوجه المؤقت Guillain Barre والخرف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وحتى فطار الغشاء المخاطي ، وهو عدوى فطرية نادرة.



وقام الباحثون بربط فيروس كورونا أيضًا بشلل الوجه النصفي أو شلل الوجه الذي يمكن وصفه بأنه اضطراب في العصب الوجهي، وفقا لما نشر في موقع "thehealthsite" الأمريكى.





ويعتبر شلل الوجه النصفي هو حالة تصيب وجه المريض بشكل غير متوقع؛ حيث يعاني المريض من ضعف مفاجئ في العضلات أو شلل يؤدي إلى تدلي نصف وجهه. وهذا يؤدي إلى ابتسامات من جانب واحد وعين واحدة ترفض الإغلاق.



وعادة ما يكون شلل الوجه من الأعراض التي تتحسن في غضون بضعة أسابيع، وأوضح الباحثون انه يمكن ان يعاني عدد قليل من مرضى فيروس كورونا من بعض الأعراض لفترة أطول ، أو سيشهدون عودة ظهور الحالة لاحقًا في الحياة.



وفي حين أن الأسباب الدقيقة لشلل الوجه غير معروفة؛ وأضاف الباحثون، إلى أن سببها هو رد فعل مفرط من جهاز المناعة في الجسم ، مما يؤدي إلى التهاب أو تورم يضر العصب الذي يتحكم في حركة الوجه.

اعراض شلل الوجه بعد التعافي من كورونا



وأكد الأطباء، أن هناك زيادة كبيرة في عدد حالات شلل الوجه النصفي الوافدة إلى قسم العلاج الطبيعي وخاصة المرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا، في الأشهر القليلة الماضية، وقد وصل العدد إلى حوالي 3-4 حالات بعد الإصابة بكورونا بما في ذلك الصغار والكبار هذه المشكلة بشكل يومي.



يمكن أن تظهر أعراض شلل الوجه النصفي بعد 1-2 شهر من الشفاء من كورونا، وتشمل الأعراض ضعف في جانب واحد من الوجه ، وتدلي في الفم ، وألم في الوجه ، وفقدان التذوق ، وصعوبة في الكلام ، وصعوبة في الأكل ومضغ الطعام ، وعدم القدرة على إغلاق العين بشكل كامل، بالإضافة إلى حدوث التهابات في العين.



وهناك نوعان من الشلل، الأول هو شلل العصبون الحركي العلوي المرتبط بالدماغ والحبل الشوكي والآخر هو شلل العصبون الحركي السفلي المرتبط بالأعصاب الطرفية، و شلل بيل هو نوع الشلل الحركي السفلي.



لذلك، إذا كانت هناك أي علامة ضعف تشعر بها، فقم بزيارة طبيب الأعصاب الذي سيساعدك في التشخيص الصحيح وبمجرد تشخيص إصابتك بشلل بيل، سيرشدك بخطة علاج بالأدوية والعلاج الطبيعي.



وفي معظم الحالات، يتم علاج مرضى كورونا المصابين بشلل الوجه النصفي بالأدوية والعلاج الطبيعي ويتم شفاؤهم تمامًا في غضون ثلاثة أسابيع من العلاج الطبيعي.