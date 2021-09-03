هند صبري: وافقت على زوجي لأنه بيضحكني واتخطبت قبله مرتين

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة هند صبري: "اتخطبت مرتين قبل زوجي والخطوبة الأولي باسل الخياط والثانية المنتج محمد حفظي ولكن مكنش فيه نصيب يكللوا بالزواج".

وأوضحت:"مكنتش عايزة ارتبط بحد يخنقني ويكبتني أو يخليني أشيل المسئولية لأني نجمة والحمد لله لقيت المعادلة بتاعتي في زوجي أحمد الشريف والعلاقة بينا بدأت صداقة حب، ولما طلبني للزواج وافقت لأنه كان بيضحكني وانا نادر لما أضحك واستلطفته، ومش أي خفة دم تضحكني فهو شدني ليه وكمان لقيت فيه حاجات مناسبة، والحب الأعمي مش بيودي في حتة، وحبيته بعد لما استلطفته ولقيت فيه الحاجات المناسبة".

وأكملت:"لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا".





في سياق آخر، ، قالت، إن والدتها لم تمانع من انتقالها لمصر، معقبة: "عمري ما حسيت بغربة وأنا في مصر"، مضيفة: "أول ما وصلت القاهرة حسيت إنى عارفة البلد كويس، وساعات أقول أنا عليا عفريت مصرى عشان كدة أجيد اللهجة المصرية".

وتابعت: "أمى لم ترفض استقرارى فى مصر وجاءت معى وعاشت هنا، وكان لدى عم مستقر فى مصر ما سهل على مهمة إقناع أبى وأمى بالاستقرار فى مصر".

