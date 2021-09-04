هند صبري عن زوجها: أول لقاء بينّا ماكنش عارف إني ممثلة

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة هند صبري: "اتخطبت مرتين قبل زوجي والخطوبة الأولي باسل الخياط والثانية المنتج محمد حفظي ولكن مكنش فيه نصيب يكللوا بالزواج".

وأكملت:"لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا".

وأوضحت، أنها تعرفت على زوجها من خلال عشاء جمعنا مع أصدقائنا، ووقتها ماكنش عارف إني ممثلة، ولكن عجبته، وهذا جذب انتباهي أكثر، بسبب إنه أحب هند، وليس هند الممثلة.