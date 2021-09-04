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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الفرح.. هند صبري تكشف عن أول خلاف مع وزوجها

صدى البلد

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة هند صبري: "اتخطبت مرتين قبل زوجي والخطوبة الأولي باسل الخياط والثانية المنتج محمد حفظي ولكن مكنش فيه نصيب يكللوا بالزواج".

وأكملت:"لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا".

وأوضحت، أنها تعرفت على زوجها من خلال عشاء جمعنا مع أصدقائنا، ووقتها ماكنش عارف إني ممثلة، ولكن عجبته، وهذا جذب انتباهي أكثر، بسبب إنه أحب هند، وليس هند الممثلة.

وعن خناقة يوم الفرح، أكدت هند صبري أن زوجها في يوم الفرح رفض ارتداء الزي التونسي المتعارف عليه، ولكنها أصرت على أن يرتديه، خاصة بعد إصرار أحد أقاربها على جعل زواجهما بهذه الملابس، مردفة: "أحمد شخصية عنيدة جدا".

باسل الخياط وفاء الكيلانى هند صبري محمد حفظي الفنانة هند صبري الإعلامية وفاء الكيلاني

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