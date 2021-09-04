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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة النجمة هند صبري مع مهنة المحاماة وسبب فصلها من النقابة

صدى البلد

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وروت صبري تفاصيل قصتها مع المحاماة وسبب رفض قيدها بالنقابة في تونس، موضحة:" النقابة في تونس رفضت قيدي كمحامية بسبب عملي بالتمثيل ولكن عندما رفعت قضية حصلت علي حقي في العودة للنقابة حيث أنني لم أكن مسجلة بنقابة المهن التمثيلية داخل مصر وهو ما يعني أن التمثيل كان هواية بالنسبي له.

وفي سياق آخر، قالت الفنانة هند صبري: "اتخطبت مرتين قبل زوجي والخطوبة الأولي باسل الخياط والثانية المنتج محمد حفظي ولكن مكنش فيه نصيب يكللوا بالزواج".

وأكملت:"لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا".

وأوضحت، أنها تعرفت على زوجها من خلال عشاء جمعنا مع أصدقائنا، ووقتها ماكنش عارف إني ممثلة، ولكن عجبته، وهذا جذب انتباهي أكثر، بسبب إنه أحب هند، وليس هند الممثلة.

وعن خناقة يوم الفرح، أكدت هند صبري أن زوجها في يوم الفرح رفض ارتداء الزي التونسي المتعارف عليه، ولكنها أصرت على أن يرتديه، خاصة بعد إصرار أحد أقاربها على جعل زواجهما بهذه الملابس، مردفة: "أحمد شخصية عنيدة جدا".

نقابة المهن التمثيلية المنتج محمد حفظي محمد حفظي هند صبري وفاء الكيلانى

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