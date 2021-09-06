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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. هجوم علي حسام البدري .. إبراهيم سعيد : حجة الاجهاد من 13 سنة .. رضا عبدالعال :"بياكل عيش" .. عماد متعب : اللي عايشه كوكا والنني في المنتخب أنا عشته في الأهلي

إبراهيم سعيد و رضا
إبراهيم سعيد و رضا عبدالعال

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 6-9-2021 ردود فعل نجوم كرة القدم المصرية بعد تعادل المنتخب الوطني مع الجابون وسط أداء سيء . 

ونعرض لكم ابرز التصريحات : 

19 مليون جنيه.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر
سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

عماد متعب: اللي عايشه كوكا والنني مع البدري في المنتخب أنا عشته معه في الأهلي
ابدي عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ، غضبه من تواجد أحمد حسن كوكا ضمن قائمة منتخب مصر وعدم مشاركته في المباريات علي الرغم من تألقه مع فريقه .


حازم إمام يجيب على مقولة "أرقام حسام مميزة مع المنتخب": طيب كان مين المنافس
أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك، أن الحديث عن أرقام حسام البدري مع منتخب مصر والقول مميزة خطأ كبير لأنك لم تلعب أمام منتخبات كبيرة .


رضا عبد العال : حسام البدري ''بياكل عيش" .. وتصريحاته غير مبررة
وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل أمام الجابون مساء أمس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»
قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس المرمى لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، إن الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام الجابون، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كان سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم التفاهم بين اللاعبين.


عماد متعب عن اختيارات حسام البدري للتشكيل أمام الجابون: نازل يدافع
أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري دخل المباراة امام الجابون للدفاع علي اعتبار أن اللقاء خارج ملعبه .


عماد متعب: شهادتي مجروحة في حسام البدري ولكن المنتخب بلا هوية
أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري بدون هو أو طريقة لعب محدده وبعيد تماما عن المستوي المطلوب .


سنتان من العذاب تحت قيادته.. إبراهيم فايق يفتح النار على حسام البدري بعد التعادل مع الجابون
أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن منتخب مصر بلا هوية وملامح واضحة منذ تولى  حسام البدري مهمه تدريبه خصوصا بعد التعادل المخزي أمام منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم قطر 2022 .

 


رضا عبدالعال : حسام البدري جامل لاعبين بضمهم للمنتخب وطارق حامد " يجر عربية " .. فيديو
أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن بعض اختيارات حسام البدري لمنتخب مصر مجاملة .


إبراهيم سعيد: مستقبل منتخب مصر مظلم.. وحجة البدري بالإجهاد من 13 سنة
أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتحجج بالإجهاد منذ أن كان في الأهلي مشيرا الا إنها حجته منذ 13 عام .

حسام البدري الجابون منتخب مصر مصر الأهلى

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