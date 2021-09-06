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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن تشكيل جيش جديد يضم مقاتليها بجانب العسكريين السابقين

عناصر من قوات طالبان
عناصر من قوات طالبان في زي عسكري

أعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، أنها تعتزم تشكيل جيش جديد في أفغانستان يضم مقاتلي الحركة بجانب القوات السابقة في الجيش الأفغاني.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: "الحكومة القادمة ستشكل قوات مسلحة جديدة تضم القوات السابقة ومسلحي طالبان".

وأضاف "القوات التي تلقت تدريبا عسكريا في السابق يمكنها الانضمام إلى القوات المسلحة وبإمكان أفراد القوات الأفغانية التابعة للحكومة السابقة العودة إلى مظلة القوات المسلحة".

وأشار مجاهد إلى أن الحركة تسعى للتعاون مع الصين من أجل المساعدة في النهوض بأفغانستان، مضيفا "نتوقع أن تعترف الصين بالحكومة الأفغانية الجديدة".

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وأوضح مجاهد أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، مضيفا “ سنشكل حكومة تصريف الأعمال كي تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسين أدائها، والتشكيل الحكومي الجديد سيكون جامعا وشاملا لعناصر المجتمع الأفغاني”.

وتابع “سيطرنا على الوضع في كامل أفغانستان وأصدرنا أوامر بالتوقف عن إطلاق النار في الهواء واعتقلنا نحو 80 مسلحا من الحركة على خلفية إطلاقهم النار في العاصمة كابل قبل يومين”

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