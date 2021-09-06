بعد القبض عليه.. هذه القصة الكاملة لـ سمكري البني آدمين

آلام العمود الفقري والفقرات، من أصعب ما يواجه الكثير من الأشخاص، وكما يقول المثل الشهير"الغرقان بيتعلق بقشاية"، هذا ما فعله الفنانون والمواطنون عندما سمعوا عن "سمكري البني آدمين" شخص انتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وزور شهادتين، لكن تميز بقدرته على إقناع الكثيرين بقدرته الهائلة على علاج أمراض العمود الفقري.

على مدار ثلاث سنوات وهو يعمل في مركز مخصص له في مدينة نصر يحمل اسم "سمكري البني آدمين"،وتزداد شهرته يوما بعد يوم، ويستغل السوشيال ميديا في الأمر، عبر نشره فيديوهات علاجه للفنانين والمشاهير ويكسب مصداقية واسعة، لكن سرعان ما انقلب الأمر ضده عقب تعريضه حياه الفنانة ساندي للخطر…

ضحايا "السمكري" من الفنانين

توجه العديد من نجوم الفن إلى سمكري البني آدمين، مع انتشار الاخبار عنه متمنين حصولهم على الراحة اللازمة لفقرات ظهورهم، والمساج للجسم وكان أبرز النجوم الذي وقعوا ضحايا لـ سمكري البني أدمين:

"أمير كراره، رجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة درة، مي سليم، نجوم مسرح مصر محمد أنور ومحمد توب ومصطفى بسيط، محمد سامي، ادوارد، ماجد المصري، هبة مجدي، ريهام عبدالغفور، حسن الرداد، منه فضالي، المطرب أحمد كامل، داليا مصطفى، محمد عبدالرحمن، حمو بيكا، وأخيرًا الفنانة ساندي والتي تسبب لها في مضاعفات كبيرة كانت ستؤدي إلى الشلل أو الوفاه".

تعليقات بعض الفنانين والإعلاميين

أمير كراره

أمير كراره مع سمكري البني أدمين

علق الفنان أمير كراره على تعامله مع سمكري البني أدمين قائلاً: اللوم لا يقع على الفنانين ولكن اللوم على اللي سايبينه يشتغل لمدة 3 سنين في هذا المجال، لأن في جهة مختصة المفروض تشوف مين دكتور علاج طبيعي ولا لا»، مضيفًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع فضائية "النهار" أنه كان لابد من مساءلته إذا كان طبيب علاج طبيعي ام لا و إذ لم يكن كذلك فكان يجب غلق عيادته.

وعن معرفته به قال إن أحد الأشخاص رشح له الذهاب إلى هذا الطبيب على اته متخصص في العلاج الطبيعي ، مشيرا الى أنه أخبره أنه درس فى الولايات المتحدة الأمريكية و جاء إلى منزله لعلاجه وأخبره بأنه درس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لم يرتح له بعد انتهاء الجلسة ولم يطلب منه المجيء مرة أخرى مضيفا إلى أنه لم يقم بوضع بوست له على صفحته.

واستطرد أمير كراره كلامه: لم أكن أعرف مصطلح ما يسمى بـ سمكري البنى ادمين، لو روحت المكان كنت هعرف إنها مش عيادة، ولو أعرف الاسم كان ممكن أروح بموتوسيكل أو توك توك يصلحه، مضيفًا أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الفقرات أو الظهر يتعلقون دائمًا بأي شيء لإراحتهم من آلام معلقا قلت أجرب ولما بدأ يمسك الرقبة مخلتهوش يعمل كده بسبب حساسية المنطقة وتأثيرها وخفت على نفسي.

عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي قرار القبض على سمكري البني آدمين، قائلا:" مصر تضم أساتذة في طب العظام والعلاج الطبيعي وفروع الطب المختلفة، وتابع خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" تلك الأمور يجب أن تتوقف خوفًا على صحة الناس، والأمر لا يقف على الطقطقة وإنما السوق الكبير الخاص بعلاج البواسير والأمراض الجنسية.

وأوضح:" أين دور نقابة الأطباء، متسائلا:" هل نحتاج مدعين وناس معهاش شهادة إعدادية؟، مردفا:" هناك فوضي في سوق الطب داخل مصر".

محمد أنور

الفنان محمد أنور

ظهر الفنان محمد أنور في أحد فيديوهاته وهو يقوم بجلسة علاج طبيعي، وقال أنور " كنت متواجدا مع مجموعة من أصدقائي، وكان يقوم لهم بجلسة، فعرض علي أن أقوم بجلسة طرقعة، مضيفًا "طمأنني في البداية، حيث قام بعمل جلسات لعدد من أصدقائي المتواجدين؛ فتحمست للفكرة، لكن قررت أني مجربش الموضوع ده تاني، ولما كان بيتصل بيا؛ مكنتش برد عليه".

محمد عبدالرحمن

الفنان محمد عبدالرحمن

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا" عن كواليس تجربته مع سمكري البني آدمين قائلاً: " الحمد لله محصليش حاجة بعد الجلسة بتاعته دي ؛ الموضوع جه صدفة ومكنتش عاوز أصلا أعمل جلسة ، ولو كان حصلي حاجة كنت هخرب بيته ؛ أنا عملتها مرة وقررت ألا أكررها مرة أخرى "، لم اكتف بذلك بل قمت بتحذير الناس منه لأن هذا الشئ خطر؛ ولا يمكن تجربته إلا مع مختصين".

داليا مصطفى

الفنانة داليا مصطفى

من ناحيتها علقت الفنانة داليا مصطفى: " لم أتوجه إلى مركزه الذي كان يمارس فيه مهنته لكن جاء برفقة أحد معارفي إلى لوكيشن التصوير وأخبرنا أنه يقدم تمارين رياضية تمثل علاجًا طبيعيًا لنا وأخبرني أن لدي مشكلة في منطقة الظهر وأنه استطاع ملاحظة ذلك من الذراعين، وبالفعل أخبرته أنني أعاني من مشكلة في الفقرتين الخامسة والسادسة"، متابعة:" طلب مني حينها أن يقدم لي خدمة لعلاج ظهري فقلت له أرجوك بلاش طقطقة الظهر وسألته هل حضرتك متخصص ومعاك شهادة؟ فأجاب مقاطعًا، أكيد متخصص وواخد شهادة من الولايات المتحدة بس هجيب معايا الشهادة اللوكيشن إزاي".

واصلت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": سألت الناس اللي معايا عنه فقالوا لي ده شخص كويس جدًا وشاطر وبالفعل وافقت وأجرى لي ما قام به ولم يحدث لي شيء لكن عندما قام ببث مقطع الفيديو لي على حسابه تلقيت اتصالات هاتفية من أطباء متخصصين وقالوا لي، إزاي تخليه يعمل تمرين زي ده؟! دي مصيبة مش أي حد بيعمله، لازم متخصص ومش أي دكتور عادي يعملها، لازم كمان يبقى واخد شهادة في ذلك الإطار، وفوجئت بعدها بزميلات كدن أن يتعرضن للشلل".

قصة ساندي مع سمكري البني آدمين

الفنانة ساندي

عامان من العلاج

كانت الفنانة ساندي تعاني من "اعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لـمركز سمكري البني آدمين، وبالفعل بدأت ساندي تتردد على المركز منذ عامين، وبعد شهر واحد من ترددها على المركز، بدأت تتعرض لتحذيرات منه.

إصابتها بعاهة مستديمة

أخبرت الفنانة ساندي بمشكلتها لـ سمكري البني أدمين، ورفض الأخير إجراء أشعة لها على منطقة الآلم، وأكتفى بـ "طأطأة" رقبتها، وبعد أسبوع فقط أصيبت وتم نقلها على الفور للمستشفى، وأكتشف الأطباء أنها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".

القبض على سمكري البني آدمين

سمكري البني أدمين

انتحال صفة طبيب

هناك مجموعة رصد تنتمى لنقابة أطباء العلاج الطبيعي على مستوى المحافظات، تكشف عن أي ضرر يضر بصحة المواطنين، ووفقًا للدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، فإن الشخص الذي يُطلق على نفسه سمكري البني أدمين لا ينتمي إلى أسرة العلاج الطبيعي، حيث ان أي طبيب مقيد بالنقابة ولديه مركز علاج طبيعي يجب أن يكون لديه رخصة مكانية ورخصة مزاولة المهنة لصالح الدكتور، غير ذلك يكون منتحل صفة ويمثل خطر على المواطنين.

وناشد نقيب العلاج الطبيعي المواطنين حين يكون هناك مرضي في عيادة عليه أن يتأكد من الرخصة المكانية ورخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه قام بتصوير الفنانين لعمل دعاية له مضيفا إلى أن المواطنين يثقوا بالفنانين.

شكوى ساندي

عند تعرض الفنانة ساندي لإصابتها الخطيرة وجهت شكواها على الفور لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، وحسبما قال نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن أول شكوى وردت إليهم ضد سمكري البني أدمين كانت من ساندي، بسبب تعرضها لإصابات خطيرة نتجت من أفعال هذا الشخص، وكادت تُصاب بشلل، وأن مدة علاجها وصلت إلى 6 أشهر.

قرار النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس الشخص الشهير بـ سمكري البني آدمين 15 يومًا عبى ذمة التحقيقات، ، حيث أوضح الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، إن الفنانين بطريقة غير مباشرة صنعوا شهرة لسمكري البني آدمين، وأن ذلك الشخص الشهير بسمكرى البنى ادمين قام بتزوير شهادتين إحداهما خريج سياحة و فنادق و الأخرى علاج طبيعى.