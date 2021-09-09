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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة المحافظات|جنوح مركب بالنيل فى المنصورة.. وفاة محمود العربي.. تشييع جثمان الطفل ضحية البلطجة في الغربية

مركب المنصورة
مركب المنصورة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

 

جنوح مركب عائم بالنيل فى المنصورة ..فيديو وصور

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية جنوح مركب عائم بالنيل فى المنصورة بشارع الجمهورية بمنطقة المشاية السفلية، مساء اليوم. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بجنوح مركب عائم بمنطقة شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وأنباء عن وجود مصابين.

 

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

 

اِعرف موعد جنازة رجل الأعمال محمود العربي

توفي اليوم محمود العربي صاحب شركات توشيبا العربي، عقب معاناة مع المرض منذ فترة طويلة. ويشيع الجثمان غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبو رقبة التابعة لمركز اشمون.

 

محافظ الشرقية في احتفالية العيد القومي : سبتمبر يشهد افتتاح 109 مشروعات جديدة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتفالية المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه التابعة لرئاسة مركز الزقازيق

 

الملاك ضحية البلطجة.. الآلاف بقرية العتوة البحرية بالغربية يشيعون جثمان الطفل "إسماعيل"

شيع أسر وعائلات قرية العتوة البحرية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عصر اليوم جنازة الطفل إسماعيل السيد ضحية البلطجة في مشهد جنائزي مهيب مثواه الأخير، الذي توفي خلال تحضيره لإزالة جلطة على عضلة القلب عقب تعرضه لحادث مأساوي تسبب في بتر قدميه ويده.

 

لحظات الرعب.. سكان عقار شبرا الخيمة المنهار يروون لـ صدى البلد تفاصيل الحادث الأليم ..فيديو وصور

أكد عدد من شهود العيان وأهالي منطقة الأمير بحي غرب شبرا الخيمة والذي شهد انهيار أحد العقارات وأسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم 3 محامين أن المنزل قديم وظهرت به بعض الشروخ.

 

جنوح مؤقت لـ السفينة CORAL CRYSTAL.. قناة السويس: تعاملنا باحترافية وانتظام حركة الملاحة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور ٦١ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣,٢ مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٣٧ سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٤ سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها  ١,٢مليون طن.

للحفاظ على المظهر الجمالي… محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي مخالفات إعلانية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين  بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين بنطاق الأحياء وذلك لردع المخالفين والحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري والجمالي  للمدينة.

حريق يلتهم 7 مراكب صيد بميناء برنيس في البحر الأحمر

شهد ميناء برانيس اشتعال النيران في عدد من مراكب الصيد التى  تعمل بحرفة الشنشولا، أثناء وقوفها بميناء برنيس.

لأول مرة منذ كورونا.. رحلتان جويتان أسبوعيا من ألمانيا إلى مرسى علم

أعلنت شركة «تيوي» العالمية للسياحة والطيران بألمانيا، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مرسي علم بالبحر الأحمر من خلال تنظيم رحلتين أسبوعيا من دوسلدورف وفرانكفورت، وذلك لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

اتحبسوا في آخر دور.. القصة الكاملة لانهيار عقار في شبرا الخيمة ووفاة 4 تحت الأنقاض

تمكنت قوات الإنقاذ فى القليوبية من انتشال 3 جثث لضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى شبرا الخيمة، فيما يجري البحث عن جثة رابعة.

كان بيأكل حيوانات الشارع.. حكاية عامل تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بـ البحيرة

" كان انسان بسيط وكريم و جدع، بيساعد كبير وصغير، ويأكل الطيور وحيوانات الشارع، محبوب من الجميع و يتسم بحسن الخلق، الله يرحمه محدش قادر يصدق انه مات"، بهذه الكلمات المختلطة بالحزن أعرب بعض أهالي منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور، عن حزنهم الشديد علي وفاة جارهم العامل الذي تنبأ بوفاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية قبل موته بأيام.

المحافظات المنصورة جنوح مركب رجل الأعمال محمود العربي محافظ الشرقية الطفل إسماعيل قرية العتوة البحرية لحظات الرعب سكان ميناء برنيس

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