8 أعراض تدل على الإصابة بـ "أمراض الكلى"

هناك عدد من العلامات والأعراض مؤشر لإصابتك بأمراض الكلى ، ولكن في بعض الأحيان لا تظهر أى أعراض للإصابة بأمراض الكلى إلا في مراحل متأخرة جدا، عند الإصابة بفشل الكلى أو عندما تكون هناك كميات كبيرة من البروتين في البول هذا هو أحد الأسباب التي تجعل 10٪ فقط من المصابين بأمراض الكلى المزمنة يعرفون أنهم مصابون بها ، "كما يقول الدكتور جوزيف فاسالوتي ، كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة الكلى الوطنية.

الخضوع للاختبار

وفقا لموقع kidney.org تعد الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كنت مصابًا بمرض الكلى هي الخضوع للاختبار

علامات مرض الكلى

1- الشعور بالتعب المزمن

قد يشعر البعض بقلة الطاقة أو صعوبة في التركيز ويمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم. هذا يمكن أن يجعل الكثيرون يشعرون بالتعب والضعف ويمكن أن يجعل من الصعب التركيز لأن السموم تبقى في الدم بدلاً من خروجها عن طريق البول و هذا يمكن أن يجعل من الصعب النوم.

2-لديك جلد جاف وحكة.

تقوم الكلى السليمة بالعديد من الوظائف المهمة فهى تخلصك من الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك ، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، وتساعد في الحفاظ على قوة العظام ، و الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في دمك.

3- البشرة الجافة أو الحكة

يمكن أن تكون البشرة الجافة والحكة علامة على أمراض العظام وو غالبًا ما تصاحب أيضا مرض الكلى المتقدم ، عندما تصبح الكلى غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والعناصر الغذائية في دمك.

4-الحاجة إلى التبول

في كثير من الأحيان. إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرًا ، خاصةً في الليل ، فقد يكون ذلك علامة على مرض الكلى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة في التبول.

في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا أيضًا علامة على وجود عدوى في المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

5- تعكر البول

تعكر البول وظهور الفقاعات المفرطة في البول - خاصة تلك التي تتطلب منك التنظيف عدة مرات قبل أن تختفي - إلى وجود بروتين في البول.

6-انتفاخ مستمر حول عينيك.

يعد وجود البروتين في البول علامة مبكرة على تلف الكلى ، مما يسمح للبروتين بالتسرب إلى البول.

يمكن أن يكون هذا الانتفاخ حول عينيك بسبب حقيقة أن كليتيك تسرّب كمية كبيرة من البروتين في البول ، بدلاً من إبقائها في الجسم.



7-تورم كاحلك وقدميك.

يمكن أن يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم ، مما يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين. يمكن أن يكون التورم في الأطراف السفلية أيضًا علامة على أمراض القلب وأمراض الكبد ومشاكل مزمنة في أوردة الساق.



8-لديك شهية ضعيفة

يمكن أن يكون تراكم السموم الناتج عن قصور وظائف الكلى أحد الأسباب.