عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محب للقيادة ولا يعمل ضمن فريق عمل.. صفات برج العذراء

الأبراج
الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن صفات برج  العذراء يحب أن يكون القائد دائماً، ويفضل حمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كان التحدي فيه صعباً، وما يميزه دائماً هو حبه للتألق، والإبداع في العمل، وتقديم أفضل ما يمكن أن يكون، إذ أن طموحه يدفعه للبقاء دائماً في القمة، ولأن حس القائد بداخله يسيطر عليه دائماًً.

 

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، أن برج العذراء من أكثر الأشخاص التزاماً في أداء عمله وأكثرهم تطوراً وازدهاراً فيه؛ لأنه يقوم بواجبه بدافع الحب وليس بدافع الواجب أو المهمة، وهذا ما يدفع الآخرين لأخذ استشارته في العديد من الأمور التي تختص بالعمل، إلا أن الطبيعة التنافسية لدىيه قد تولد له بعض المشاكل في العمل؛ لأنه يفضل أن يقوم بكل شيء لوحده متجاهلاً أنه يعمل ضمن فريق، لذا فإن أكبر إنجاز للرجل يتآتى من وجود علاقة تفاهم بينه وبين زملائه الذين يستفيدون هم بالمقابل من طاقته اللامحدودة.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

txt

حظك اليوم الأربعاء 8 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

برج العذراء

 

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني: 
من جانبة كشف خبير الأبراج محمد جيرون توقعات هذا الأسبوع لبرج العذراء ،تبدأ الاسبوع مع اجواء سلبية مهيمنة وقد تمر بفتراتٍ صعبة، إنّ الضغوط تلاحقك . تنتظرك أحداث لم تكن في الحسبان قد تشعر بالقلق وعدم الاستقرار وتحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات. يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية. ابتداء من يوم 12 تتحرر من المعاكسات وتنتهي الخلافات ويبدأ الحظ الذي يساعدك على فتح قنوات جديدة مع بعض الفئات وعلى كسب الاعجاب والترويج لمواهبك وكفاءاتك وايصالها الى اشخاص نافذين.
حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي: 
تشعر ببعض الاستياء او بعدم الرضى وقد تعيش بعض الاوهام وتبتعد عن الواقع او تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان، او تنظر الى نجاح للزوج بعين قلقة. قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فانتبه وكُن متيقّظًا.

برج العذراء حظك هذا الاسبوع برج العذراء برج العذراء العاطفي

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 8 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

العائلة دائما ما تأتي أولا.. الأشقاء والأزواج والآباء والأطفال يتنافسون في أجمل مشاهد بارالمبياد طوكيو

شاهد.. اللقطات الأولى لاعتقال الأسرى الفلسطينيين الآخرين الفارين من سجن جلبوع

تعرف على ضوابط تشغيل تجارة المفلس بالقانون الجديد

دراسة: الطبيعة تتعافى ذاتيا وتقدم حلول للتصدى للكوارث الطبيعية

اليوم.. مصر تواجه أوغندا بربع نهائي بطولة إفريقيا لرجال الطائرة

هاشتاج الدرع القاضيه ممكن يتصدر ترند تويتر عقب فوز الزمالك بـ كأس السوبر الإفريقي .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ