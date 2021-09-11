محب للقيادة ولا يعمل ضمن فريق عمل.. صفات برج العذراء

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن صفات برج العذراء يحب أن يكون القائد دائماً، ويفضل حمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كان التحدي فيه صعباً، وما يميزه دائماً هو حبه للتألق، والإبداع في العمل، وتقديم أفضل ما يمكن أن يكون، إذ أن طموحه يدفعه للبقاء دائماً في القمة، ولأن حس القائد بداخله يسيطر عليه دائماًً.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، أن برج العذراء من أكثر الأشخاص التزاماً في أداء عمله وأكثرهم تطوراً وازدهاراً فيه؛ لأنه يقوم بواجبه بدافع الحب وليس بدافع الواجب أو المهمة، وهذا ما يدفع الآخرين لأخذ استشارته في العديد من الأمور التي تختص بالعمل، إلا أن الطبيعة التنافسية لدىيه قد تولد له بعض المشاكل في العمل؛ لأنه يفضل أن يقوم بكل شيء لوحده متجاهلاً أنه يعمل ضمن فريق، لذا فإن أكبر إنجاز للرجل يتآتى من وجود علاقة تفاهم بينه وبين زملائه الذين يستفيدون هم بالمقابل من طاقته اللامحدودة.

برج العذراء

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

من جانبة كشف خبير الأبراج محمد جيرون توقعات هذا الأسبوع لبرج العذراء ،تبدأ الاسبوع مع اجواء سلبية مهيمنة وقد تمر بفتراتٍ صعبة، إنّ الضغوط تلاحقك . تنتظرك أحداث لم تكن في الحسبان قد تشعر بالقلق وعدم الاستقرار وتحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات. يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية. ابتداء من يوم 12 تتحرر من المعاكسات وتنتهي الخلافات ويبدأ الحظ الذي يساعدك على فتح قنوات جديدة مع بعض الفئات وعلى كسب الاعجاب والترويج لمواهبك وكفاءاتك وايصالها الى اشخاص نافذين.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الاستياء او بعدم الرضى وقد تعيش بعض الاوهام وتبتعد عن الواقع او تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان، او تنظر الى نجاح للزوج بعين قلقة. قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فانتبه وكُن متيقّظًا.