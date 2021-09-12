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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان كفر الدوار يشكون من غرقهم في مياه الصرف الصحي

شكاوى بين الناس
شكاوى بين الناس

أرسل القارئ إبراهيم بلال شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي.

وأضاف "بلال" مستشهداً بصورة للشارع  في شكواه : نعاني نحن سكان كفر الدوار من انتشار الصرف الصحي في بعض الشوارع… ده شارع في كفرالدوار بحيرة بندر غرقان في مياه الصرف الصحي من خمس شهور واشتكينا لطوب الأرض من صرف ومجلس مدينة وصحة.

وطالب  المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ علي المظهر الحضاري وعدم انتشار الأوبئة.

 للتواصل مع مقدم الشكوى:

 01228881807

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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