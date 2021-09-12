سكان كفر الدوار يشكون من غرقهم في مياه الصرف الصحي

أرسل القارئ إبراهيم بلال شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي.

وأضاف "بلال" مستشهداً بصورة للشارع في شكواه : نعاني نحن سكان كفر الدوار من انتشار الصرف الصحي في بعض الشوارع… ده شارع في كفرالدوار بحيرة بندر غرقان في مياه الصرف الصحي من خمس شهور واشتكينا لطوب الأرض من صرف ومجلس مدينة وصحة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ علي المظهر الحضاري وعدم انتشار الأوبئة.

للتواصل مع مقدم الشكوى:

01228881807

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