رئيس وزراء العراق يصل إيران

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى إيران، على رأس وفد حكومي كبير، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال الكاظمي قبل مغادرة العراق، إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف الكاظمي أن "العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".

وبحسب المكتب الاعلامي للكاظمي، "سيجتمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

كما سيتم بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.