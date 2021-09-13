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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع جثته نصفين.. تجديد حبس حلاق قتل شقيقه فى إمبابة 15 يومًا

أرشيفية
أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة للمرة الثانية، حبس حلاق متهم بقتل شقيقه والتخلص من جثته بإمبابة بعد تقطيعها، لسرقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 

واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه أقر بارتكابه الجريمة وقتله شقيقته لرفضها اقراضه مبلغ من المال يمكنه من سداد ديونه فقرر التخلص منه واستدرجه لشقته وأنهى حياته. 


وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم، فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).

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وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه ، وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بمحل عمله فعقد العزم على قتله وفي سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله ، وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم أجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على (مبلغ مالى).

 

وأرشد المتهم، عن أماكن إلقائه باقى الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك) والمسروقات (مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة شمال الجيزة حبس حلاق متهم بقتل شقيقه امبابة وزارة الداخلية مديرية امن الجيزة قسم شرطة إمبابة

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