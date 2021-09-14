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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرسم الصليب حماية من شر ترامب

بايدن
بايدن

في تجمع حاشد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسلوك غريب طلب فيه دعم السماء من الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

طلب بايدن في تجمع حاشد في كاليفورنيا، الناخبين إلى دعم حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم، الذي يواجه احتمال الإقالة المبكرة من منصبه.

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وخلال الكلمة، تذكر بايدن خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخير، دونالد ترامب ورسم علامة صليب على نفسه، حماية من ذكر اسم ترامب.


وقال بايدن: "سبب وجودي هنا معكم جميعا، هو شكر ودعم صديقنا الحاكم جافين نيوسوم، أحد أفضل حكام الولايات في البلاد".

وذكر الرئيس، أن القرار الذي سيتخذه سكان كاليفورنيا لن يؤثر على الولايات المتحدة فحسب، بل سيؤثر أيضا على العالم ككل.


وأضاف: "وهذا هو السبب. تعلمون جميعا أنه كان علي في العام الماضي التنافس في الانتخابات مع دونالد ترامب الحقيقي".

 وبعد ذلك رسم بايدن على نفسه إشارة صليب وفقا للطريقة الكاثوليكية، وأثار تصرفه هذا، الضحك وهتافات الموافقة من جانب الجمهور.

وشدد بايدن، على أن منافس نيوسوم في الانتخابات لاري إلدر، هو خطر كبير، ووصف الرئيس المرشح الجمهوري البارز ، مقدم البرامج الحوارية الإذاعية المحافظة ، لاري إلدر ، بأنه "استنساخ" للرئيس السابق ترامب ، وقال إن الناخبين في كاليفورنيا بحاجة إلى "إرسال رسالة" إلى بقية البلاد.

جاء تجمع السيد بايدن من أجل نيوسوم في الليلة الأخيرة قبل إغلاق الاقتراع وتوج شهرًا من الدعم لحاكم كاليفورنيا من الديمقراطيين ، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي شنت حملة ضد سحب الثقة الأسبوع الماضي .

وقال بايدن، إنه يجب على سكان كاليفورنيا أن يختاروا: "إما بقاء جافين نيوسوم كحاكم للولاية، أو الحصول على دونالد ترامب".

 

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