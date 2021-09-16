أخبار التوك شو.. حجازي: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة و6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: فكرة الميل للدين بشكل مطلق تراجعت في مصر





ال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لا يمكن تحقيقه في عام او اثنين.



وأضاف الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" نحن نتعامل مع البشر وهناك فرق في التعامل مع طفل أو شاب او راجل كبير في السن ".



وتابع الرئيس السيسي:" خلال الـ 10 سنوات الماضية كان هناك تجربة عملية عاشها المصريين خرجوا منها بـ دروس ".

هاني شاكر يكشف عن علاقته بـ عبد الحليم حافظ وحقيقة الخلاف بينهما

كشف هاني شاكر، عن أول مقابلة جمعته بـ عبدالحليم حافظ و عمر الشريف وأحمد رمزي ومجموعة من الفنانين، قائلا:" كانت أول مرة عبد الحليم حافظ يحضرلي حفلة"، متابعا:" أصريت على رؤية عبد الحليم حافظ والحديث معه قبل الصعود إلى المسرح".



وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الفنان “أمير كرارة”،:" في تلك الفترة انتشرت أقاويل تسببت في حدوث بعض الخلافات الغير حقيقة بيني وبين عبد الحليم، ولكن بعد تحدثي معه تفهم الوضع وتأكد من أنها مجرد شائعات".



وأكمل: عبد الحليم حضرلي حفلة تانية وفي الحفلة دي شاركني في الغناء"، متابعا: اللحظة دي كانت من أسعد لحظات حياتي".

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين





قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تحتفل بمرور 65 سنة على عيد المرشدين، وأن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أمم القناة ثم أدارها المصريون.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المرشدين فى قناة السويس سطروا ملحمة فى حفر القناة، واليوم لدينا أعلى مرشدين فى الكفاءة على مستوى العالم.



ولفت ، إلى أن أعلى برامج المحاكاة فى العالم يتم تدريب المرشدين عليها، وأن مرشدي قناة السويس لم يتخلوا عن واجبهم فى إدارة دفة القناة.

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة



قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا فى مصيرها من خلال سد النهضة، ومصر تتحدث عن حقوقها بالقانون.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عضو فاعل فى الأسرة الدولية ولن تقبل أن تكون هناك خطرًا يهدد حصتها المائية.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تعمل من أجل الحفاظ على حقوقها، ولن تسمح لـ أحد بالحصول على حقوقها أو ثرواتها.

الرئيس السيسي لبرنامج التاسعة: الدين مش هيضيع أبدا..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعة ربنا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الأمور الفقهية مع التطور الحضاري.

يوسف الحسيني يطلب من السيسي إجراء حوار تليفزيوني.. والرئيس يرد

قام الإعلامي يوسف الحسيني، بالوقوف، أثناء المحادثة الهاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحتراما له، وطلب منه في نهاية المحادثة الهاتفية إجراء لقاء تليفزيوني معه، والرئيس أبدى قبوله.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعة ربنا".



اتفاق قانوني ملزم.. أحمد موسى يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الأمن أصدر قرارًا يدعو خلاله بضرورة إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن السد الإثيوبي بأسرع ما يمكن.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن طالب مصر والسودان وإثيوبيا بعقد اجتماع للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

هل بدأت ذروة الموجة الرابعة بمصر؟.. الصحة تحسم الأمر

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الموجة الرابعة بدأت فى مصر، وهناك ارتفاع فى إصابات كورونا، ولكن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن نسبة الوفيات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، مؤكدًا أن هذه الموجة سريعة الانتشار ولكن بأعراض أخف.



عاوزة ورشة وغرفة أعيش فيها مع ولادي.. سيدة تقتحم مهنة الحدادة بالمنصورة

قالت بوسي سعد امرأة تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة،إنها تعمل في مجال الحدادة منذ أن كان عمرها 7 سنوات.

وأضافت بوسي سعد في تقرير أذاعه الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" معايا 4 أولاد ، وانا بنجيب الحديد وبنقطعه وبأقوم بوضعه في النار وامارس كل أصول مهنة الحدادة بنفسي ".



أسامة ربيع: مرشدو قناة السويس سطروا ملحمة بعد تأميمها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم الدعم للهيئة ويمنحهم القوة من خلال رسائله التحفيزية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الزعيم جمال عبد الناصر أمم قناة السويس ثم أدارها المصريين، مشيرًا إلى أن مرشدي قناة السويس سطروا ملحمة بعد تأميمها.

هل يتم تأجيل الدراسة حال تفشي كورونا؟.. وزير التعليم العالي يرد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمي، إن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يتم بشأن إصابات كورونا، وهناك خطط للتعامل مع أى مستجدات.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة “صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه فى حالة الارتفاع فى إصابات كورونا سيكون هناك قرارات جديدة، وجميع الاحتمالات موضوعة حال تفشى كورونا، ورفض الرد على ” هل سيتم التأجيل بشكل واضح".