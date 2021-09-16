طريقة عمل الكبدة المشوية بخطوات بسيطة

الكبدة من الأكلات المفيدة، وتحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وخاصة الحديد فالكبدة مليئة به، ويمكن إعداد الكبدة في المنزل بالكثير من الطرق المختلفة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص.

وإليك طريقة عمل الكبدة المشوية للشيف غادة الجميل..

مقادير الكبدة المشوية

كبدة شرائح

للنقع لبن

للتتبيلة

ثوم مفروم

ملح ، فلفل

كمون

بهار

ليمون

خل

بودرة ثوم

كركم – بابريكا

زيت

طريقة تحضير الكبدة المشوية

1- احرصي على نقع الكبدة في اللبن

2- ثم قومي بخلط مكونات التتبيلة، وتترك في التتبيلة وقت كافي مش أقل من ساعتين

3- ثم تشوى الكبدة على الجريل وتقدم مع رشة من البقدونس والسلطة والبطاطس المحمرة



