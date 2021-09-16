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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيد للأطفال.. طريقة تحضير البيض بالسوسيس

البيض بالسوسيس
البيض بالسوسيس

البيض من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد وخاصة البروتين، فهو يحتوي على الكمية الكافية التي يمكن أن يحاتجها الجسم، ويمكن إعداد البيض بالكثير من الطرق اللذيذة والمختلفة، وخاصة للأطفال .

وإليك طريقة تحضير أقراض البيض بالسوسيس للشيف أميرة شنب..

مقادير أقراص البيض بالسوسيس

1 ونصف كوب فلفل أخضر رومي مفروم 

1 ونصف كوب بصل مفروم 

1 كوب سوسيس مطهي ومفروم 

6 بيض

1 وربع كوب لبن 

1 كوب شيدر مبشورة 

للدهن: زيت 

للتقديم:بقدونس مفروم

 
طريقة تحضير أقراص البيض بالسوسيس


1- قومي بخفق البيض ويتبل بملح وفلفل ثم يضاف لبن

2- ثم ضيفي البصل والفلفل أخضر والسوسيس والجبنة شيدر

3- ثم ضعي الخليط في قوالب كب كيك مبطن بورق كب كيك ومدهون زيت

4- ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
 

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