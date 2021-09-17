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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها للخيانة.. شيرين رضا محامية تدافع عن حقوق النساء

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول تصريحاتها الجريئة مع يسرا، في برنامج “بصراحة مع”.

قالت شيرين رضا، :"صاحبتي خانتني مع جوزي .. كانت اقرب صديقة ليا .. لحد النهاردة مبكلمهاش .. مرة واحدة بطلت أتكلم .. اتوجعت جدا .. اتوجعت عشان مصدقتش لما الخيانة بتيجي من حد قريبة منه .. انا اتوجعت منها لأن الراجل متوقع يعمل كده لكن الوجع جالي من الست".

وتشارك النجمة شيرين رضا في بطولة مسلسل 60 دقيقة الذي عرُض أمس الخميس على منصة شاهد ابتداءً من الخميس 16 سبتمبر حيث يتألف المسلسل من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية.

شيرين رضا: بخاف أتفرج على نفسي وأنا بمثل

إطلاله جريئة من شيرين رضا في حلقتها من برنامج "بصراحة مع"

مسلسل "60 دقيقة" من بطولة ياسمين رئيس، وشيرين رضا، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيسية في الدراما المصرية، وهو من إخراج مريم أحمدي تأليف محمد هشام عبية.

 

كما تنتظر شيرين العرض الأول لفيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة خلال أكتوبر المقبل، والذي تشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم؛ هم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وخالد أنور، وهو للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.
 

شيرين رضا يسرا بصراحة مع شيرين مسلسل 60 دقيقة 60 دقيقة

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