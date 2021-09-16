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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شيرين رضا: صاحبتي خانتني مع جوزي .. كواليس حريق تراس منزل شريف منير.. ياسمين عبد العزيز تصل القاهرة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

خاص.. ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة أحمد العوضي بعد انتهاء علاجها
 

وصل النجم أحمد العوضي وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز إلى مصر قادمين من سويسرا وقضت ياسمين عبد العزيز حوالي شهرا في سويسرا اطمأنت فيه تماما على العمليات الجراحية التي أجرتها في مصر.

 

شيرين رضا تعترف لـ يسرا : صاحبتي خانتني مع جوزي | فيديو
 

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد، تصريحاتها الجريئة مع الفنانة يسرا في برنامج “بصراحة مع”.

 

مخزن بالتراس.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله | خاص
 

كشف الفنان شريف منير، عن كواليس احتراق تراس منزله اليوم.

وقال الفنان شريف منير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الحمد لله جات سليمة وبشكر الجمهور على اطمئنانهم ولم يحترق المنزل كما روج البعض، كل ماحدث أن هناك سيجارة مشتعلة سقطت في مخزن بتراس البيت ولكن لم يصل الأمر لاحتراق المنزل كما تم الترويج على مواقع السوشيال ميديا، وأنا اطمئن الجمهور وحاليا أصور مسلسل إجازة مفتوحة".

 

نام على الكنبة| يسرا تتحدث عن خلافاتها مع زوجها .. وشيرين رضا تكشف عن فتى أحلامها
 

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد، تصريحاتها الجريئة مع الفنانة يسرا في برنامج “بصراحة مع”.

 

شيرين رضا: بخاف أتفرج على نفسي وأنا بمثل
 

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة في برنامج “بصراحة مع” الذي تقدمه الفنانة يسرا على شاشة “أم بي سي”.

قالت شيرين رضا، أثناء البرنامج: "أنا مبحبش أتفرج على نفسي وانا بمثل.. بخاف اشوف نفسي.. بخاف أحبط.. مانا بشوف كل حاجة وحشة.. كتير حسيت إني أحبطت لما شفت نفسي".

 

بعد إعلان رعايتها لأسرة أحمد هيبة.. أشرف زكي للمتحدة: الشركة سباقة في المواقف الإنسانية|فيديو
 

قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد إعلان رعايتها لأسرة الفنان أحمد هيبة.

 

ينطلق الإثنين.. تعرف على عروض مهرجان المسرح العربي
 

ينطلق مهرجان المسرح العربي، في دورته الثامنة والثلاثين وذلك يوم الأثنين المقبل الموافق 20 سبتمبر بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويستمر المهرجان حتى يوم 1 أكتوبر وذلك تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

 

بعد الزواج.. تعليق ماجد المهندس وأصالة وفائق حسن
 

حرص الفنان ماجد المهندس، على تهنئة أصالة وزوجها فائق حسن، بمناسبة الزواج وكتب ماجد المهندس من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”: “مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع ⁧‫#فائق_حسن‬⁩ ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي ⁧‫#صولا‬⁩ اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم”.

 

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد
 

نشر الفنان شريف منير، صورا لحريق نشب في منزله وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي في سوريا
 

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين فرع دمشق، عن وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي.

 

وكتبت الصفحة الرسمية من خلال “الفيسبوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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