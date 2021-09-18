أخبار التعليم|شرط دخول حرم جامعة القاهرة.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. تعرف على ضوابط التظلمات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

أكد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، والمعلن تحت عنوان «التنمية حق للجميع» : مصر المسيرة والمسار أنه على مستوى التعليم قبل الجامعي في مصر: في عام 2018، أطلقت مصر المشروع القومي للتعليم الذي استغرق إعداده 3 سنوات، ويستهدف بالأساس التركيز على المدارس الحكومية، والتي تمثّل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في مصر.

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، علي سرعة حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا .

أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير لقاحات كورونا لجميع طلاب الجامعة، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير على قناة القاهرة والناس، إن إدارة جامعة القاهرة متمسكة بحق الطلاب ذوي القدرات الخاصة في الدراسة بكليات الجامعة طالما أن إعاقتهم لا تتعارض مع طبيعة الدراسة، مؤكدًا أن المقياس هو الكفاءة، وأن توزيع التنسيق ودرجات الثانوية العامة هي المعيار الذي يحكم بين الطلبة للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة قبلت خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة.

تعد جامعة المنصورة الجديدة ضمن احدي الجامعات الاهلية الغير هادف للربح وتقع في مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بمصر، وتأسست عام 2019.

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي من تنسيق الجامعات 2021.

مع اقتراب حلول العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم بإجراءات مكثفة بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة وبدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون صعوبات أو معوقات.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول افتتاح المدينة للمدارس الصيفية لعام ٢٠٢١، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ سبتمبر الجارى عبر التعلم عن بعد؛ لتدريب طلاب الكليات العملية (الهندسة - الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - الزراعة) بجامعات (الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - الأزهر- حلوان - طنطا - الزقازيق - كفر الشيخ - أسيوط - الوادي الجديد - المنصورة - الجامعة المصرية الروسية - فاروس - الأكاديمية العربية - جامعة زويل - جامعة دراية).

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات ، اوشكت وزارة التربية والتعليم على اعلانها رسميا للطلاب ، خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تتوجه الدولة المصرية في هذه المرحلة، بكل أجهزتها لخدمة المواطن المصري ليحيا حياة كريمة، وتعمل الدولة لميكنة المستشفيات الجامعية، بهدف الارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن المصري.

بدأ اليوم، السبت، رسميا الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استضافة المعهد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والجامعة البريطانية في القاهرة، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأطياف والنمذجة الجزيئية والتي أقيمت يومي 15 - 16 سبتمبر الجاري، بمقر المعهد في حلوان وعبر منصة إلكترونية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خبرا عن فصل جامعة حلوان لأي طالب نهائيا فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر تكليف تلاميذ رياض الأطفال بأي واجبات منزلية خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، مشددة على أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة مهمة جدا في عملية إعداد الأطفال للتعليم.

قال الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا أنه توجد زيادة في استقبال أعداد مصابي كورونا خلال الفترة الحالية محذرا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مؤكدا على جاهزية المستشفي بكافة الإمكانيات.