عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إيمان خطاب تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى بـ إعلام القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

حصلت الباحثة ايمان خطاب، اليوم السبت، على درجة الدكتوراة بتقدير مرتبة الشرف الاولي؛ وذلك عن  رسالتها "إستخدام الجمهور المصرى لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة وعلاقته باشباع الحاجة إلى الامن و الإتجاه نحو المؤسسات الامنية"، والتى نوقشت اليوم السبت بكلية الإعلام جامعة القاهره، وهي تحت إشراف الاستاذ الدكتور محمود علم الدين استاذ الصحافة بالكلية، اللواء أ.ح بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع السابق أكاديمية ناصر العسكريةالعليا، حيث ناقش الرسالة كل من  الاستاذة الدكتورة نجوى كامل، استاذة الصحافة بالكلية، و اللواء الدكتور سعيد الصالحى المستشار باكاديمية ناصر العسكرية.


وقامت الباحثة بتحليل عينة من الحوادث ارهابية  هى أحداث" الواحات،  مسجد الروضة، كمين المساعيد، احباط كنيسة العذراء"، فى عدد من الصحف


وتوصَّلت الدِّرَاسَةِ إلي عدد من النتائج، أبرزها  أن ضخامة الحدث كانت أكثر جوانب الإبراز الموجودة داخل المواد الإخبارية المُقدم عبر وسائل الإعلام التقليدية المُتمثلة في "جريدة الأهرام" ووسائل الإعلام الجديدة (عينة الدراسة) والتي تقوم بتناول الأحداث الارهابية"محل الدراسة" بنسبة (99,7%).


وجاءت نتيجة أخرى مفادها أن العمليات الإرهابية كانت هي السائدة في المواد الإخبارية المُقدم عبر وسائل الإعلام التقليدية المُتمثلة في "جريدة الأهرام" ووسائل الإعلام الجديدة المُتمثلة والتي تتناول الأحداث الارهابية"محل الدراسة" بنسبة (97,9%)، وأن الخبر كان هو المادة الإخبارية السائدة في المواد الإخبارية المُقدم عبر وسائل الإعلام التقليدية 


نتيجة أخرى أيضا توصلت إليها الباحثة، أن أغلبية الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) لديهم دوافع استخدام مُتوسطة لوسائل الإعلام التقليدية حيث بلغت نسبتهم (50,5%)، وأن أغلبية الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) تكون درجة اعتمادهم على وسائل الإعلام التقليدية أقل من 50% حيث كانت نسبتهم (59%)، وأن أغلبية الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) لديهم دوافع استخدام مُرتفعة لوسائل الإعلام الجديدة حيث بلغت نسبتهم (69,3%)، وأن أغلبية الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) تكون درجة اعتمادهم على وسائل الإعلام الجديدة 50% فأكثر حيث كانت نسبتهم (82,5%).


كما توصلت الباحثة الى أن مُجمل اتجاهات الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) نحو أداء المؤسسات الأمنية المصرية كانت إيجابية حيث كانت نسبتها (49,7%) من إجمالي المبحوثين، وأن أغلبية الجمهور المصري (عينة الدِّرَاسَةِ) يشعرون بالأمن بدرجة مُتوسطة حيث كانت نسبتهم (77,5%)، وأن هناك العلاقة بين معدل اعتماد المبحوثين (عينة الدِّرَاسَةِ) على وسائل الإعلام التقليدية والجديدة والاتجاه نحو المؤسسات الأمنية، وأن هناك علاقة بين معدل اعتماد المبحوثين (عينة الدِّرَاسَةِ) على وسائل الإعلام التقليديةوالشعور بالأمن، وأنه لا توجد علاقة بين معدل اعتماد المبحوثين (عينة الدِّرَاسَةِ) على وسائل الإعلام الجديدة والشعور بالأمن، وأن هناك علاقة بين دوافع استخدام المبحوثين (عينة الدِّرَاسَةِ) لوسائل الإعلام التقليدية والاتجاه نحو المؤسسات الأمنية، وأنه لاتوجد علاقة بين دوافع استخدام المبحوثين (عينة الدِّرَاسَةِ) لوسائل الاعلام الرقمي والاتجاه نحو المؤسسات الأمنية.

be2fb607-7fb0-456f-aec4-10d5a46093b5 (1)
be2fb607-7fb0-456f-aec4-10d5a46093b5 (1)
b3df9781-9076-4790-bb88-91891ff25875
b3df9781-9076-4790-bb88-91891ff25875
2045d67f-f93c-40ee-b31a-1511cb09b009
2045d67f-f93c-40ee-b31a-1511cb09b009
6fc6ca0c-bac0-4f92-b658-6ff2a33c4f6f
6fc6ca0c-bac0-4f92-b658-6ff2a33c4f6f

ترشيحاتنا

عضو زراعة النواب يطالب بـ جني محصول القطن آليا

نص إتهامات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان في قضية تمويل الإرهاب

لا يجوز وصفه بـ قلة الإيمان|متخصص يكشف مسببات الانتحار.. شاهد

خاص .. تعرف على النهاية الحقيقية لمسلسل روبي شقة 6

الإسكان تكشف أهمية حصولها على جائزة الأمم المتحدة في تطوير العمران المستدام

هل معقول عشان كدا|لميس الحديدي تكشف سببًا مفاجئا لانتحار فتاة سيتي ستارز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

شيف الملوك يكشف الأكلات المفضلة لـ الملك سلمان

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد في مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ