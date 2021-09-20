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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عفاف راضي بعد حفل الأوبرا : ترحيب الناس واشتياقهم بيخليني ساعات ألوم نفسي على الغياب

الفنانة عفاف راضي
الفنانة عفاف راضي

أعربت الفنانة عفاف راضي عن اعتزازها بالعودة والوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية من خلال الحفل الذي عادت به لجمهورها مؤخراً  في إطار الاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، قائلة : "سعادة كبيرة من ترحيب الجماهير ولهفتهم عليا خلاني ساعات ألوم نفسي اني بعدت شوية.. وترحيب الجماهير بيا اسعدني كثيراً   .

وأوضحت عفاف راضي  خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية " ON" "، قائلة "الاجيال  الجديدة   لم تنسى اغانيها  وانها لمست ذلك ليس من الحفل فقط بل من منصات التواصل الاجتماعي  كتطبيق اليوتيوب وغيره وحجم المشاهدات  والتعليقات .. الناس عندهم حنين دائماً للرقي والاصالة في الغناء والفن وفيه شباب صغيرين وكبار يبحثون عن هذا الرقي الغنائي   ".

وتابعت الفنانة قائلة: " لدي رصيد كبير من الاغاني مع الراحل بليغ حمدي مثل ردوا السلام،وقعدة لوحدي في البيت، وجرحتني عيونه السودا، وكله في المواني، وقضينا الليالي، وكثير جداً من رصيد كبير ".

ونوهت عفاف راضي أن أغنية "لمين ياقمر" تمثل مشاعر خاصة لها وتشعر بمشاعر مختلفة عندما تغنيها قائلة: " هذه الاغنية رومانسية وكلماتها ناعمة وراقية وصوتي فيها فيه مساحات بيديني براح في التحرك عبر الابعاد الصوتية التي تظهر  أمكانياتي الفنية ".

وأضافت الفنانة أن وقوفها على المسرح بعد غياب سنوات  طويلة يختلف في عام 2021 ، مقارنة بالماضي قائلة: " فيه فرق كبير في الخبرة والاداء.. كان فيه حاجات زمان مع قلة الخبرة ممكن تقع مني ".

عفاف راضى حفل الاوبرا مسرح دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي الموسيقار بليغ حمدى برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي

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