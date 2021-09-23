رئاسة جنوب الأقصر تشن حملة إزالات في المهد بالبياضية

شنت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية البياضية والبغدادي والحبيل.

يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.



وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ ٤ حالات مخالفة بمساحة ٥٣٤ م٢، منها ١ حالة تعدى على أملاك الرى ببناء غرفة موتور على ترعة المقلبية من الطوب الأبيض، و٣ حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بناء بدون ترخيص.



شارك في الحملة محمد حسن، رئيس قرية الحبيل، ومصطفى على، رئيس قرية البغدادي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء محمد عايد، والعقيد عثمان صدقى مأمور مركز شرطة، والرائد محمد طلعت، رئيس مباحث مركز شرطة.

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