بعد إعلان ريهام سعيد عن مرضها.. تعرف على مضاعفات كورونا بعد التعافي

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن اصابتها بفيروس كورونا ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها في المستشفى، وعلقت عليها كاتبة: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتاثرت واتحجزت في المستشفى من شويه، إحساس غريب وانت عندك حاجه مميتة، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير”.

مضاعفات فيروس كورونا بعد التعافي

ونشرت دراسة حديثة تؤكد بأن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 قد يصابون بمضاعفات صحية طويلة المدى تتجاوز الرئتين، يقول الخبراء إن هناك علامات واضحة على أمراض الكلى والقلب التي يجب أن يكون الناس على دراية بها.

والتطعيم هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 واحتمال حدوث آثار جانبية طويلة المدى، مع تلقيح المزيد من الناس مما يساعد على تقليل فرصة انتشار فيروس كورونا.

وقد يعاني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 من حالات متعددة مثل أمراض القلب والسكري واضطرابات الكلى، لفترة طويلة في المستقبل.

في حين أن السبب الدقيق والرابط بين COVID-19 والمضاعفات طويلة المدى غير معروفين حاليًا ، يشير بعض الخبراء إلى أنه قد يكون نتيجة التهاب من الفيروس، أو ربما الكشف عن حالة كامنة.

قال الدكتور مايكل جويفمان، مدير طب القلب السريري في Long Island Jewish Forest Hills في كوينز، نيويورك: "هناك عدة طرق لتفسير هذه النتائج" .

وأوضح جيفمان أن "أحدها هو أن COVID-19 أدى بشكل مباشر إلى هذه العواقب الصحية المختلفة إما بسبب الالتهاب الناجم عن الفيروس ، أو استجابة الجسم للعدوى عبر جهاز المناعة ، وما إلى ذلك".

وتابع جيفمان: "رأي آخر هو أن هؤلاء المرضى كانوا أكثر مرضًا إلى حد ما في البداية ، لذا فإن الأشخاص الذين كانت لديهم نتيجة أسوأ مع COVID هم أولئك الذين يعانون بالفعل من هذه الحالات ، وربما كان دخولهم إلى المستشفى مع COVID مجرد علامة أولى على مشاكلهم الأساسية".

على الرغم من أن كورونا يؤثر بشكل كبير على الرئتين، مع الطبيعة المترابطة للجسم، فليس من غير المعقول أن نرى المضاعفات الأيضية والقلبية الوعائية والعضلية الهيكلية والعصبية الثانوية للمرض.