الاهتمام بالدراسة.. الفنان أحمد طلعت يكشف سبب تأخره في دخول عالم الفن

استضافت الإعلامية سمر يسرى الفنانة الشابة رنا رئيس والفنان أحمد طلعت والفنان الصاعد معتز هشام، في حلقة جديدة من برنامج يوم ليك والمذاع عبر قناة الحياة.

وتحدث الفنان أحمد طلعت عن سبب تأخره في قرار التمثيل، موضحا أنه خاض تجربة التمثيل خلال فترة المدرسة والجامعة ولكن إهتمامه بالدراسة جعله يأجل خطوة التمثيل".

وأردف:" كنت أدرس في هندسة القاهرة وفضلت العمل بالهندسة وترك التمثيل للوقت، مضيفة:" محمد حفظي صديقي هو من شجعني للتمثيل حتي شاركت جارتي دروس التمثيل ومن بعدها رشحني حفظي للعمل".

وكان آخر ظهور للفنان أحمد طلعت خلال موسم رمضان الماضى فى مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد وسيد رجب، تأليف وإخراج تامر محسن.

