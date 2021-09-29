ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

أصبحت مصدرا لإطلاق الشائعات المستمرة خاصة على المشاهير والفنانين، وبين الحين تظهر العديد من الشائعات التي تلاحق الفنانين ما بين وفاة وطلاق ومرض.

وانتشرت مؤخرا شائعات الطلاق، مما اضطر الكثير من الفنانين إلى النفى بشكل سريع سواء من خلال التعليق وتوضيح الأمر أو من خلال نشر صورة تجمعهم بشريك عمرهم؛ كدليل على نفى الخبر وإثبات أنها مجرد شائعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الشائعات.

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تعرضت الفنانة أيتن عامر لشائعة طلاق من زوجها مدير التصوير محمد عزب العرب أثناء حملها في مولودتها الأولى منه، بعد أن تداول الكثير هذا الخبر لترد وتنفى هذا الخبر تماما بأنه مجرد شائعة وليس له أي أساس من الصحة.



طالت هذه الشائعات النجم أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل خاصة بعد اثارتهما الجدل أثناء ظهورهما في العديد من المحافل والمهرجانات ، ولكن الفيشاوي نفى هذه الشائعة وصرح بإنه مجرد خبر كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة وإن حياته مع ندى الكامل مستقرة وبلا مشاكل، فيما قامت زوجته بنشر مجموعة من الصور التى تجمعها مع زوجها أحمد الفيشاوى، وعلقت عليها بجملة مقتضبة هى "big love".



ولمزيد من التفاصيل حول شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم شاهد الفيديو التالي..