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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد رانيا فريد شوقى ..ممدوح عبد العليم ضربها أثناء حملها وأحتفلت بزوجة أبيها بالأستديو

رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى

تحتفل اليوم الفنانة رانيا فريد شوقى بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتى نجحن فى الدراما التليفزيونية .

 

بدأت رانيا فريد شوقى  العمل السينمائي عندما شاركت والدها الفنان فريد شوقي في بطولة فيلم (آه وآه من شربات)، وقد كان العمل من إنتاجه إيضاً .

رانيا فريد شوقى 

تمكنت رانيا فريد شوقى من تحقيق نجاح كبير فى الدراما التليفزنية ، حيث قدم عدد من من المسلسلات الهامة  منها : " خالتي صفية والدير، الخروج من المأزق، الشارع الجديد، الضوء الشارد، الرجل الآخر ، يتربى فى عزه ، العطار والسبع بنات ، عباس الابيض وجحا المصرى " .

رانيا مع بناتها وزوجها 

تزوجت الفنانة رانيا فريد شوقى 3 مرات ، واسفرت الزيجة الاولى عن بنتان ، وحالياً متزوجة من  تامر الصراف.

 

رانيا فريد شوقى 


ضرب اثناء حملها :

 

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى كواليس دورها فى مسلسل " الضوء الشارد " ، حيث اكدت انها كانت حامل أثناء تصوير العمل ، وصرحت بهذا الأمر للمخرج قبل التصوير ، الا انه أصر على تقديمها للدور .

واضافت رانيا فريد شوقى ، انه كان من المقرر ان يقوم الفنان ممدوح عبد العليم بضربها بالقلم خلال تصوير احدى المشاهد وقد كانت حامل ، ولكنه حاول ان يقنع المخرج بالتراجع عن هذا الأمر ، الا ان الأخير أصر ، مما جعله يقوم بذلك بطريقة لا توذى حملها ، فى حين ان هذا الأمر كان من المقرر ان يقوم به الفنان يوسف شعبان إيضاً فى أحدى مشاهد العمل ، الا انه أصر على الرفض خوفاً على حملها .

 

الضوء الشارد 

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عائلة فنية وعلاقتها بهدى سلطان :

 

رانيا فريد شوقى هى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي من زوجته الأخيرة سهير الترك،ـ ولديها أخت واحدة شقيقة هي عبير، وثلاث أخوات من والدها وهن منى وناهد ومها.

 

رانيا فريد شوقى هي خالة الفنانة ناهد السباعي من أختها ناهد، وخالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها مها.

رانيا فريد شوقى وهدى سلطان 

كانت علاقة الفنانة رانيا فريد شوقى بزوجة أبيها الاولى الفنانة هدى سلطان ودودة للغاية ، حيث اكدت  انهم   التقيا فى عمل درامى ، وأصرت على الأحتفال بها فى عيد الام ، وقد طلبت الفنانة هدى سلطان منها ان تتحدث مع والدتها عبر الهاتف .

 

وأكدت رانيا فريد شوقى ان علاقتها بالفنانة هدى سلطان كانت طيبة مؤكدة انها حين ذهبت ببناتها الى الاستديو أصرت الفنانة الراحلة على التصوير معهم .

رانيا فريد شوقي ممدوح عبد العليم فريد شوقي يوسف شعبان عيد ميلادها الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل الضوء الشارد

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