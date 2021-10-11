شوقي يكشف تفاصيل أزمة عجز المعلمين .. ويؤكد: محتاجين 260 ألف معلم ومفيش تعيينات في الدولة.. استقبلنا متطوعين كثيرين ونختار الأنسب.. وأتحنا العمل بالحصة بـ 2000 جنيه شهريا

وزير التعليم :

يسعدنا جدا الاستفادة بالمؤهلين من أساتذة كليات التربية في المدارس لكن “مش بايدينا”

نحتاج 9 مليار جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس “لكن مفيش فلوس ولا تعيينات”

المالية هي التي قررت جعل الحصة بـ20 جنيها

قولنا للمديريات شوفوا عندكم عجز اد ايه ومعاكم كام عشان يحددوا عدد المقبولين للعمل بالحصة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اسرار ازمة عجز المعلمين في المدارس ، للرد على حالة الجدل التي أثيرت على السوشيال ميديا في الساعات الأولى من بدء العام الدراسي 2021 / 2022

حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أن باب التعليم تم اغلاقه بالجهاز الإداري للدولة وبالتالي باب التعيين “بتاع زمان” في الحكومة تم اغلاقه ولم يعد هناك درجات وظيفية ولا موازنات متاحة لتعيين اي شخص لا من كليات التربية او غيرها.

وقال : احنا يسعدنا جدا الاستفادة بالمؤهلين من أساتذة كليات التربية في المدارس لكن ليس لدينا هذه الصلاحية ، ويسأل في هذا جهاز التنظيم والإدارة “مفيش في ايدينا حاجة”

وأضاف : نحاول نجد حلول أخرى من خارج الموازنة لان مفيش درجات وظيفية متاحة “مانقدرش نعين حد ونثبته” ، ولم نجد امامنا إلى التعيين المؤقت بأنواعه ، فنحن نجتهد لتوفير الموارد لتحقيق ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، نعاني من ارث من عجز المعلمين رقميا ، وعجز من سوء التوزيع ، وعجز جودة ، وعجز بسبب تمسك المعلمين بعدم العمل بعيدا عن محل سكنهم.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات ، وكل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار بالحد الأدنى للأجور ، وبالتالي نتحدث عن 9 مليار جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس.

وقال : مانقدرش نطلب من المالية المبلغ ده في ظل الأعباء الكثيرة الحالية في الدولة.

وأضاف: العالم كله يطبق فكرة التطوع في مختلف المهن ، فقولنا من لديه الرغبة و الوقت والقناعة للتطوع في المدارس قولنا “اهلا و سهلا ده اختياري” ، و وجدنا ان هناك استجابة ممتازة من المصريين الذين تقدموا للتطوع لإيمانهم بأنهم سيقدموا رسالة حقيقية من باب “عمل الخير”

وأكد وزير التربية والتعليم وضعنا شروط للتطوع للعمل في المدارس تتمثل في : أن يكون مؤهل تربويا ، وان يتم الموافقة عليه بعد الكشف الأمني ، ويتم تقييمه ويحصل على التدريبات اللازمة ، بحيث عندما تأتي اي فرصة للتعيين سيكون المعلمين الحاصلين على خبرة لهم الأولوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم : ان الوزارة فتحت أيضا لمن لا يريدون التطوع ويبحثون عن فرصة بأجر ، لأن يعملوا بالحصة حسب الموازنة المتوفرة ، فقولنا للمديريات التعليمية “شوفوا العجز فين ومعاكم كام وتقدروا تاخدوا كام معلم بالحصة”

ونفى وزير التعليم في هذا الاطار كل ما قيل عن إلغاء نظام “الحصة بـ20 جنيه” ، قائلا : لم نتراجع والحصة بـ 20 جنيه فعلا لان هذا ما سمحت به وزارة المالية فقط ، ولكن عندما نحسب نجد انه بما ان نصاب الحصة 24 حصة في الأسبوع ، يعني 2000 جنيه في الشهر .

وأضاف : لازم نتفهم ان الدولة تحاول ان تحل الازمة و “ومفيش اجبار” ، واحنا عارفين ان المعلمين يستحقوا اكثر من ذلك لكن “مجبر اخاك لا بطل”.

اول رد على شكاوى معلمي مسابقة 36 ألف معلم

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على صرخات معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم ، قائلا : عندما اعلننا عن هذه المسابقة اكدنا بوضوح انها وظيفة مؤقتة ، ولكن هناك خلفية لدى المصريين “كلنا عايزين نتثبت في الحكومة وناخد المعاش” .

وقال وزير التعليم : لم ننتزع منهم اي حق ، فالعقود التي وقعوها تؤكد ان تعاقدهم لمدة شهور محددة بشكل مؤقت ، ويعلموا جيدا ان ليس من حقهم التعيين.

وأضاف : سيكون لهم أولوية تقديرا لخبرتهم في حال وجود اي فرصة جديدة للتعيين في وقت قريب.

وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية بـ مدارس التعليم الفني في جميع المديريات التعليمية.

وقالت وازرة التربية والتعليم : لقد تم إعداد (512) من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

وكانت قد شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات ورشة العمل الثالثة الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية تطوير التعليم الفني 2.0، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2021، لمناقشة إنجازات العام الماضي، والاتفاق على الخطوات والالتزامات التالية لشركاء التنمية فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ إصلاح التعليم الفني.

حضر الورشة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذ أحمد العشماوي عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني ومديري عموم النوعيات بقطاع التعليم الفني بالإضافة إلى ممثلين لشركاء التنمية من التعاون الإنمائي الألماني - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID Workforce Egypt ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET -II.

ورحب الدكتور محمد مجاهد، في بداية الورشة، بالمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة في التنسيق المتبادل بينهم، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الإنجازات والنجاحات المحققة خلال الفترة الأخيرة.



وناقش المشاركون أولويات رؤية تطوير التعليم الفني والركائز الخمس الأساسية (تطوير جودة التعليم الفني، تطوير المناهج، توفير معلمين ومدربين مؤهلين، إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني) التي تحقق أهداف الوزارة لتقديم نموذج دولي متميز في التعليم الفني المصري ليحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030.

كما تم مناقشة الركائز الأساسية لرؤية التعليم الفني 2.0 لمتابعة خطة العمل ومناقشة الخطوات التالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية لضمان التنسيق التام بين الأنشطة المختلفة الخاصة بهم وتحديد مجالات وفرص المشاركة المستقبلية.

والجدير بالذكر أن من أهم عوامل نجاح تنفيذ رؤيه التعليم الفني 2.0 هو تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية المعنيين، والحرص على الحوار الدائم ومتابعة تنفيذ الركائز المختلفة لرؤية الوزارة.

وأكد مجاهد على ضرورة التعاون والاستفادة من النماذج الدولية المختلفة من أجل تقديم نموذج مصري متكامل لتحقيق رؤية ومتطلبات أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الإصلاح من جانب الوزارة واستكمال مجموعات العمل الحاليه لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح، بالإضافة إلي تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وكذا أهمية حوكمة استراتيجية إصلاح التعليم الفنى 2.0 ومتابعة تطوراته.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية المختلفين لإصلاح سياق التعليم الفني الحالي، لتمهيد الطريق لتعليم أفضل للشباب ولضمان انتقالهم السلس إلى سوق العمل.