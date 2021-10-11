يصيب الرجال والنساء.. اكتشف أعراض عرق النسا

عرق النسا، عبارة عن ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي، والذي ينشأ في منطقة الأرداف الألوية، ويمر العصب الوركي عبر الوركين والأرداف وأسفل الساق وينتهي أسفل الركبة مباشرة.

يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى تستمر أسفل الساق إلى القدم وأصابع القدم حيث أن الإصابة الحقيقية للعصب الوركي "عرق النسا" نادرة في الواقع، ولكن مصطلح عرق النسا يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر وينتشر إلى أسفل الساق وما يشترك فيه هذا الألم هو إصابة العصب والتهاب أو الشعور بضغط على عصب أسفل الظهر.

إذا كنت تعاني من عرق النسا فإنك تعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي في أي مكان من أسفل الظهر، من خلال الوركين والأرداف أو أسفل الساقين كما يمكن أن يسبب ضعف العضلات في الساق والقدم، وخدر في الساق، وإحساس بوخز مزعج في الساق والقدم وأصابع القدم.

ألم عرق النسا

يصف الناس ألم عرق النسا بطرق مختلفة اعتمادًا على السبب حيث يصفه البعض الناس بأنه حاد أو ناري أو هزات من الألم ويصف آخرون هذا الألم بأنه حرق أو كهربائي أو طعن.

قد يكون الألم مستمرًا أو قد يأتي ويذهب، ويكون الألم عادةً أكثر حدة في الساق مقارنةً بأسفل الظهر قد يزداد الألم سوءًا إذا جلست أو وقفت لفترات طويلة من الوقت ، عند الوقوف وعند التواء الجزء العلوي من جسمك. يمكن أن تؤدي حركة الجسم القسرية والمفاجئة ، مثل السعال أو العطس ، إلى تفاقم الألم.

ما هي أعراض عرق النسا؟

بالرغم من أن حدة الأعراض تختلف من شخص لآخر إلا أن هناك أعراض واضحة تدلى على الإصابة بـ عرق النسا، وهى:

ألم معتدل إلى شديد في أسفل الظهر والأرداف وأسفل ساقك.

خدر أو ضعف في أسفل الظهر أو الأرداف أو الساق أو القدمين.

الألم الذي يتفاقم مع الحركة.

الشعور بـ "دبابيس وإبر" في ساقيك أو أصابع القدمين أو القدمين.

فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة .