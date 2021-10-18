مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

لقي عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، مصرعه إثر حادث انقلاب دراجة بخارية، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بوجود حادث انقلاب دراجة بخارية ومتوفي علي طريق عرابة أبو عزيز

دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو "حازم. م. م. ق" 27 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة اختل توازنه مما أدى لإنقلابه على جانب الطريق ووفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي، وبسؤال عم المتوفي المدعو "إبراهيم. م. ق" 49 عامًا، مقاول، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.