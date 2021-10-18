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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على جدول حفلات النصف الثاني من شهر أكتوبر في ساقية الصاوي

صدى البلد

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي العديد من الحفلات الغنائية خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر فنستعرض في السطور التالية جدول الحفلات الغنائية:

 

تستضيف الساقية اليوم الاثنين 18 أكتوبر حفلة ZEAL (روك) في الساعة 7:30 مساء في قاعة النهر.

 

و يقيم رامي ابو الفتوح حفل غنائي غدا الثلاثاء 19 أكتوبر الساعة 7:30 في قاعة النهر. 

 

بينما الأربعاء 20 أكتوبر تقيم الساقية حفل Invaders (روك)  الساعة 8 مساء في قاعة النهر.

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و تقيم يوم الخميس 21 أكتوبر حفل شعر محمود البنا في الساعة 6:30 مساء في قاعة النهر بالإضافة  إلى حفل مصطفى عاطف (إنشاد ديني) في الساعة 7:30 مساء في قاعة الحكمة.

 

 بينما الجمعة 22 أكتوبر يوجد وصلة سماع (إنشاد ديني) في الساعة 7 مساء في  قاعة النهر وايضا مسرحية فركش في الساعة 6 مساء في  قاعة الكلمة.

 

تقيم أمنية حسن حفل غنائي في السبت 23 أكتوبر في الساعة 7:30 مساء في قاعة الحكمة.

 

و يوجد يوم الخميس 28 أكتوبر حفل غنائي  لحلمي عبد الباقي  في الساعة 8 مساء في  قاعة الحكمة.

 

ويوم الجمعة 29 أكتوبر يوحد علي قنديل (ستاند اب كوميدي)في الساعة 4 عصرا و 8 مساء  في قاعة النهر.

 

و المولوية المصرية (إنشاد صوفي) السبت 30 أكتوبر في الساعة 7 مساء  في قاعة النهر.

 

بينما اخر يوم في الشهر الاحد 31 أكتوبرأوركسترا الحياة (غناء تراثي) في الساعة 7 مساء في  قاعة النهر.

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