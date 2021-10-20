حضور بمئات الآلاف.. حفل افتتاح تاريخي لموسم الرياض

انطلق موسم الرياض في نسخته الثانية بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار " تخيل أكثر"، بحضور بمسيرة استعراضية مبهرة انطلقت في منطقة البوليفارد، والتي تعد واحدة من أبرز مناطق الموسم البالغ عددها أربعة عشر منطقة، واشتملت المسيرة على عدد من العروض والألعاب النارية التي كانت نقطة انطلاق قوية للموسم الجديد لترسيخ المكانة العالمية التي وصل لها موسم الرياض باعتباره أحد أهم الفعاليات في العالم.

وشارك في المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍ يلبسون أزياء تنكرية، بجانب أكثر من 2760 طائرة درون لتغطية جميع تفاصيل المسيرة ومعايشة الحدث بشكل كامل.

واختتمت مسيرة الافتتاح بحفل للفنان العالمي "بت بول". كأحد أبرز فعاليات الافتتاح والليلة الأولى للموسم، باعتباره أحد أشهر نجوم الغناء الأمريكي والعالمي.

وتكشف الأرقام القياسية لموسم الرياض 2 عن ضخامة وفرادة الحدث الذي أصبح حديث العواصم العالمية في أوروبا وأمريكا، فعدد الفعاليات يصل إلى أكثر من 7500 فعالية تتنوع ما بين 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، و10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، و18 مسرحية عربية، و6مسرحيات عالمية، وأكثر من 10 معارض عالمية، و24 مسرحية، و76 حفلة غنائية.

كما يستضيف موسم الرياض، فعاليات بطولة للمصارعة الحرة تضم الأسطورة أندرتيكر وأبطال المصارعة العالميين، ومباراتين عالميتين بين فريق نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان، وفريقي برشلونة الإسباني وبوكاجونيورز الأرجنتيني. ويزيد على ذلك تنظيم 100 تجربة تفاعلية ومشاركة 200 مطعم و70 مقهى.

يذكر أن موسم الرياض الأول نجح في أن تصبح الرياض عاصمة للترفيه ووجهة أولى للسياحية، حيث تجاوز عدد زوار الموسم أكثر 10 مليون زائر، وهذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل حرص الهيئة العامة للترفيه على الإبداع والابتكار في صناعة الترفيه.